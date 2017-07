Údajný hacker Nikulin se bojí únosu. Stáhl stížnost proti vydání do Ruska a chce tam být deportován

Jevgenij Nikulin stáhl stížnost proti rozhodnutí soudu o vydání Ruska. Verdikt městského soudu je tak pravomocný a vrchní soud se jím již nebude zabývat. Řešit naopak bude stížnost proti rozhodnutí vydat Nikulina do USA. Změnu Rus zdůvodňuje obavami o bezpečnost. Spojené státy žádají o jeho vydání kvůli zcizení dat ze sociální sítě LinkedIn, Rusko za krádež 3450 dolarů. Mimořádně citlivý případ už leží u vrchního soudu. Původní zpráva Praha 6:00 22. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin byl zatčen v Praze. | Foto: Policie ČR | Zdroj: Policie

Původně si Rus stěžoval na celé rozhodnutí městského soudu, podle něhož je přípustné vydat ho do USA i Ruska. Nakonec ale svůj postoj přehodnotil.

"Pan Nikulin se rozhodl vzít stížnost proti rozhodnutí o přípustnosti vydání do Ruské federace zpět, tudíž rozhodnutí soudu je v této části pravomocné," potvrdil informaci serveru iROZHLAS.cz advokát údajného hackera Martin Sadílek.

Bojí se, co by se dělo po propuštění

Jeho klient se podle něj bojí o svoji bezpečnost v případě, že by vrchní soud rozhodl, že nakonec nemůže být vydán do Spojených států ani do Ruska.

"Projevil obavu o to, co by se s ním dělo po případném propuštění na svobodu. Veřejně zmínil i možnost, že by ho třeba někdo mohl unést. Z bezpečnostních důvodů se proto rozhodl, že chce být deportován do Ruské federace," vysvětlil Sadílek.

Nikulina zadrželi loni v říjnu čeští policisté v centru Prahy. USA ho viní z útoku mimo jiné na profesní síť LinkedIn, Rusko na něj vydalo zatykač kvůli osm let staré internetové krádeži v řádu desítek tisíc korun. Obě země usilují o jeho vydání.

Z vězení Rus napsal dopis, v němž tvrdí, že není hacker a počítačům nerozumí. Píše však také, že za ním do Prahy přiletěli agenti FBI, kteří žádali, aby se přiznal, že se podílel na nabourání do počítačového systému demokratické strany USA.

"Pokud by se k tomu přiznal, agenty mu byly nabízeny výhody, ať už americké občanství, peníze či svobodný život," popsal tehdy Sadílek.

Soud odmítl politický rozměr

Městský soud však při květnovém jednání politický rozměr případu odmítl a konstatoval, že Nikulina Česko může vydat do obou zemí. Obě žádosti podle něj byly na zhruba stejné obsahové úrovni a podklady předložené oběma státy byly dostatečné. Jednání obdobné povahy jako ta, která Nikulinovi kladou za vinu USA a Rusko, jsou trestná i v ČR a nejsou promlčená.

Nikulinovu stížnost proti vydání do USA tak projedná vrchní soud. "Má to na starost senát soudkyně Blanky Kozelkové, jednání bude neveřejném," uvedl mluvčí soudu Jan Fořt.

Ať nicméně soudy rozhodnou jakkoliv, konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti, který se jejich doporučeními nemusí řídit.