‚Udělali jsme teď vše, abychom byli úspěšní.‘ Středočeský kraj znovu vypsal tendr na údržbu silnic
Středočeští krajští radní ve čtvrtek rozhodli o zahájení tendru na letní a zimní údržbu v oblasti Mnichova Hradiště. Soutěž bude vypsaná již podruhé. V první soutěži totiž vítězné sdružení firem o miliardu korun přesáhlo stanovenou předpokládanou hodnotu. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje tak první kolo zrušila. V případě neúspěchu aktuálního tendru založí kraj novou akciovou společnost. Krajská správa to uvedla v tiskové zprávě.
„Inspirovali jsme se soutěžemi, kterými prošlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve všech regionech, všude je řádně vysoutěženo a funguje to. Aktualizovaný byl i výkaz výměr. Udělali jsme teď vše, abychom byli úspěšní. Pokud to funguje ŘSD, není důvod, aby to za normálních okolností nefungovalo krajské správě. Jdeme už prošlapanou cestou,“ řekl pro Radiožurnál radní Středočeského kraje pro silniční dopravu Josef Pátek (ODS).
Tendr silničářů ve středních Čechách skončil fiaskem. Dodavatelé se spojili a nabídku o miliardu přešvihli
V tiskové zprávě se zároveň uvádí, že při úspěchu nové soutěže dostanou stávající pracující firmy výpověď v prvním čtvrtletí příštího roku. Vítězné firmy by pak měli do terénu vyjet v dubnu roku 2027, v den zahájení letní údržby.
V případě neúspěchu však kraj hodlá založit zcela novou akciovou společnost. Ta by měla na starosti právě údržbu. Zatímco současná správa by připravovala stavby a údržbu, nová firma by údržbu jako takovou prováděla.
Středočeský kraj se původní soutěží rozhodl reagovat na klub osmi firem, které téměř dvacet let zajišťují zimní a letní údržbu komunikací v oblasti Mnichova Hradiště. Správa nakonec obdržela ale jen jednu nabídku. Ta byla nadhodnocena o zhruba miliardu korun z původní hodnoty 3,2 miliard korun.