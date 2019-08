Konec těžby do roku 2040? ‚Odchod od uhlí je třeba udělat sociálně citlivě,‘ říká Koželouh z vládní komise

Debata o útlumu těžby uhlí prý v Česku směřuje slibným směrem. Alespoň podle Jiřího Koželouha.

„Na komisi jsme se shodli, že by měla doporučit konkrétní termín, kdy Česko přestane těžit a spalovat uhlí. Také by měla doporučit konkrétní řešení, jak to udělat,“ shrnuje.

Přestože ještě v nedávné době zaznívaly hlasy, které se ptaly, zda je vůbec nutné těžbu uhlí utlumovat, na jednání vládní uhelné komise podobné názory chyběly. „Doufám, že to tímto směrem bude pokračovat. Je to podmínka pro to, aby komise vůbec měla smysl.“

A kdy tedy v Česku ukončí provoz poslední uhelná elektrárna? Na tom ještě shoda nepanuje. „Padlo ale to, že rok 2050 je nereálný. Rozhodně to musí být dřív, což je významný posun oproti minulosti,“ zdůrazňuje Jiří Koželouh. „K roku 2040 už by uhlí být nemělo, nechci ale mluvit za všechny členy komise.“

Samotný Jiří Koželouh chce prosazovat, aby byly uhelné elektrárny uzavřeny co nejdříve. „Komise by ale měla rozhodovat v souladu. Mělo by to být o společném řešení. Odchod od uhlí je například třeba udělat sociálně citlivě, tak aby kraje netrpěly,“ uzavírá programový ředitel hnutí Duha.

Je vůbec reálné, aby Česko uzavřelo uhelné elektrárny už k roku 2025, jak na komisi také zaznělo? A zasáhlo by to i český export? Poslechněte si celý rozhovor.