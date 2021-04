Zákrok strážníků proti muži bez respirátoru v Uherském Hradišti byl v souladu se zákonem

Zákrok strážníků proti muži bez respirátoru v centru Uherského Hradiště byl v pořádku. Takový je závěr policejního vyšetřování, uvedla ve středu pro server iROZHLAS.cz policejní mluvčí Simona Kyšnerová. „Strážníci jednali v souladu se zákonem,” řekla. Posouzení taktiky zákroku je podle ní na nadřízených. O rozhodnutí jako první informovala Česká televize. Uherské Hradiště 15:06 7. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Strážníci si začátkem března v centru Uherského Hradiště všimli, že muž prochází Havlíčkovou ulicí bez respirátoru či chirurgické roušky, což předepisují opatření proti šíření koronaviru. Navíc si podle nich odmítl jak ústa a nos zakrýt, tak prokázat svou totožnost a přes výzvy strážníků chtěl odejít.

Muže poté strážníci strhli k zemi a znehybnili. Zákroku přihlížel malý plačící chlapec, který otce doprovázel. Část incidentu zachytilo třičtvrtěminutové video zveřejněné na sociálních sítích.

Podle Filipa Petráše, právníka zadrženého muže, šel jeho klient k autu, které bylo zaparkované jen několik desítek metrů od místa, kde k incidentu došlo. Prokázat svou totožnost prý chtěl poté, co by posadil syna do autosedačky.

Pochybnosti ohledně zákroku vzbudilo také to, že policisté měli údajně nechat plačícího chlapce bez dozoru zákonného zástupce. Dítě podle starosty Stanislava Blahy hlídala prodavačka z obchodu, pak ho vyzvedla druhá hlídka, která ho dovedla za otcem na služebnu.

Přiměřenost zákroku

Starosta Stanislav Blaha z ODS již dříve uvedl, že dvoučlenná hlídka postupovala v souladu s předpisy. Zákrok byl však z jeho pohledu nepřiměřený a lidsky necitlivý. Omluvil se za něj, stejně jako velitel městské policie Vlastimil Pauřík. Blaha zároveň už tehdy dodal, že oba strážníci byli do vyřešení případu postaveni mimo službu.

Naopak podle Petráše porušili strážníci zákon. Připustil ale, že jeho klient mohl spáchat přestupek, když neměl respirátor nebo roušku.

Nebylo to poprvé, co policisté nebo strážníci sklízejí kvůli svému zásahu při dohlížení na dodržování protiepidemických pravidel kritiku.

Policie v Ostravě zakročila proti matce, která byla venku se svým malým dítětem. Neměla roušku a podle strážníků pila v parku pivo, což vládní protiepidemická opatření nedovolují. Podle odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ale k žádnému pochybení při zákroku nedošlo.