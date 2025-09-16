Uherskobrodská sídliště mají problémy s parkováním. Město proto chce vybudovat nové garáže
Na velkých sídlištích a v okolí bytových domů nemají obyvatelé Uherského Brodu kde parkovat. Město proto v těchto lokalitách plánuje vybudování nových parkovacích míst, zastupitelé v pondělí také schválili záměr na stavbu nového parkovacího domu za víc než 70 milionů korun.
Město vytipovalo nevyužitou plochu mezi ulicemi Revoluční a Osvoboditelů. Tyto ulice byly podle místostarosty Miroslava Poláška (ODS) postavené před víc než padesáti lety, kdy požadavky na parkování byly asi desetinové oproti současnosti. Dnes tam tak lidé nemají kde zaparkovat a často si na to stěžují, potvrzuje místostarosta.
„Když tam přijedete odpoledne nebo navečer, tak jsou všechny ulice obložené automobily, které parkují ne zrovna podle vyhlášky – takže nelegálně. A je tam problém třeba s průjezdem hasičů nebo svozových odpadových vozů. Takže i z toho důvodu, že se nám lidé ozývají, že nemají kde parkovat, jsme se rozhodli pro tento záměr,“ popisuje Polášek.
Nové parkoviště by mělo vzniknout na místě bývalého dětského hřiště, které už ale několik let neslouží svému účelu. Protože je tento pozemek ve svahu, nabízí se tam vybudování třípodlažního parkovacího domu s asi osmdesáti parkovacími místy.
Vybudované by mělo být v horizontu pěti let, odhadovaná cena je 72,5 milionu korun. Využívat ho pak budou moct v první řadě obyvatelé sídliště, ale také návštěvníci domu s pečovatelskou službou. V dochozí vzdálenosti je také nemocnice.
Na chodnících i zeleni
Další parkoviště pro asi čtyřicet aut vznikne už v příštím roce právě u zmiňované nemocnice, a to na její severní straně. Dále město upraví několik ulic, kde doposud oficiální parkovací místa chybí a řidiči tam parkují na chodnících či na zeleni.
1. září začala rekonstrukce ulice Františka Veselky, kde dojde ke zrušení chodníku a místo něj vzniknou legální parkovací místa, uvedl Polášek. Práce by měly být hotové ještě v letošním roce. V tom příštím pak obdobné úpravy čekají i sousední ulice Kapitána Kubíčka a Rotmistra Křivdy. Desítky nových parkovacích míst vzniknou v budoucnu také u bytových domů v lokalitě Na Lapači a také v ulici Na Tržišti nedaleko základní školy Na Výsluní.
Koncem července Uherský Brod zpoplatnil parkování v parkovacím domě u aquaparku Delfín. Ohlasy na tuto změnu jsou veskrze pozitivní. Redakce Českého rozhlasu Zlín oslovila obyvatelku města Kamilou Buráňovou, která si na permanentně obsazená místa u aquaparku na radnici stěžovala. Podle ní je situace nesrovnatelná, od zavedení změny prý na parkovišti pokaždé bez problémů zaparkovala.
Že si tam dříve někteří lidé udělali svá stálá garážová stání a blokovali tak parkování pro návštěvníky nejen aquaparku, ale i zimního či fotbalového stadionu, potvrdil i místostarosta Miroslav Polášek (ODS).
Od zpoplatnění – teď jsou totiž zdarma pouze první tři hodiny stání – tato auta i několik téměř nepojízdných vraků zmizelo. Stejný systém proto město plánuje zavést i u krytého parkoviště U Žlebu, kde se potýká se obdobným problémem.