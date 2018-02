Místo tragické střelby v Brodě se změní. Podívejte se, jak bude nová budova vypadat

„Měla by to být designová budova obložená dřevem, takže bude působit vzdušně,“ popsal Roman Taťák, marketingový ředitel společnosti Borák Development.

„V prvním patře vznikne 380 metrů čtverečních kancelářských prostor. Polovinu zabereme my, tedy Borák Development, polovinu nabídneme k pronájmu," doplnil. Náklady na přestavbu budovy neupřesnil.

V uplynulých měsících bylo opraveno přízemí domu, kde nyní sídlí obchod s oblečením. Do konce jara chce firma získat veškerá potřebná povolení k rekonstrukci jeho zbývajících částí.

Pokud se to podaří, stavbu zahájí pravděpodobně v červnu. Koncem roku by pak společnost ráda nové prostory nabídla k pronájmu.

„Dům je na dobrém místě. Co je zásadní, tak do něj nechceme vrátit restauraci. Bude mít úplně jinou image zevnitř i zvenčí. I přes tu tragédii si myslím, že lidé, kterých se přímo nedotkla, vnímají budovu a její okolí jako zajímavé místo s nabídkou služeb," řekl Taťák.

Změna je dobrá, říká starosta

Starosta Patrik Kunčar z KDU-ČSL považuje za dobrý krok, že se dům výrazně promění a bude mít jiné využití.

„Přál jsem si, aby nejen budova, ale i její bezprostřední okolí co nejméně připomínalo tragické události. Je to cesta správným směrem, aby místo nepůsobilo nějakým ponurým dojmem," řekl ČTK Kunčar.

Podle něj to však neznamená, že by se na oběti střelby mělo zapomenout. Jejich památku připomíná pietní místo poblíž bývalé restaurace vytvořené na základě návrhu architekta Petra Brožka. Přes travnatý ovál vede plechová cesta spojující přechod pro chodce s budovou. Do zvýšeného terénu vytváří zářez, který symbolizuje jizvu a výraznou ztrátu.

Střelba v Uherském Brodě

Server iROZHLAS.cz se loni pokusil zrekonstruovat okolnosti, které vedly ke střelbě v Uherském Brodě, při níž 24. února 2015 zemřelo osm lidí. Masový vrah Zdeněk Kovář přišel v úterý během oběda do restaurace a začal střílet.

Mířil na hlavu a do horní poloviny trupu, na místě zabil sedm hostů a servírku. Ostatní zákazníky a personál Družby netrefil, stačili se ukrýt a při dobíjení munice utéct.

Osm minut po zavolání na linku 158 přijíždí přivolaná hlídka dvou policistů z Uherského Brodu. Při pokusu o vstup do restaurace na ně od barového pultu Kovář pálí, policisté se stahují a volají posily.

Do restaurace kolem půl třetí vstupuje zásahová jednotka. Zevnitř se ozývá výstřel, poslední ránu si Kovář nechal pro sebe, prostřelil si hlavu a na místě zemřel.