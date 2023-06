‚Na auta mysleli, na kola ne.‘ V Uherském Ostrohu otevřeli obchodní centrum, nevede k němu přechod

„Já myslím, že někdo tu trochu zaspal. Když to řešili, tak zapomněli na přechod. Přístup tam je přes tu silnicu. Vidíte, jaká tam je frekvence. Myslím si, že tady vznikne nějaký malér,“ obává se před obchodním centrem pan Jaroslav, obyvatel Uherského Ostrohu.

V Uherském Ostrohu otevřeli nové nákupní centrum, chybí u něj přechod pro chodce

Vedení města o problému ví a řeší ho. Podle starosty Vlastimila Kuřimského (nez.) by v nejbližších týdnech mělo dojít k nápravě. „V současné chvíli je to u dotčených orgánů na vyjádření. Předpokládáme, že v průběhu prázdnin by se ten přechod mohl zrealizovat,“ říká.

To potvrzuje i jednatel developerské společnosti Jiří Ondroušek.

„Prověřoval jsem situaci u projektanta. Ten mi sdělil, že projektová dokumentace je hotová. Má dokonce už všechna vyjádření kromě jednoho, a to je vyjádření Policie České republiky. Jak bude mít poslední vyjádření, tak to podává na speciální stavební úřad do Uherského Hradiště k povolení,“ tvrdí Ondroušek.

Povolení očekává v řádu týdnů. „A hned, jak bude povolení, bude přechod zrealizován. Troufnu si říct, že nejdéle do dvou měsíců,“ věří jednatel.

„Tady by měl být přechod. Anebo aspoň nějak tady chodník, aby se tam člověk dostal. Auto tam vjede, ale na kole ne,“ stěžuje si paní Jaroslava z Uherského Ostrohu.

Chybí stojany na kola

Někteří zákazníci přijeli na otevření obchodního centra na kolech a narazili tak ještě na jeden problém.

„Nemáme tu stojany. Tady to nedávejte, tam to nedávejte.. Vždy to nemáme kam dát. Na auta myslí a na kola nemyslí, na nás, ubožáky. Kdyby se dělali u nějaké nákresy parkoviště, tak by tam měli myslet na kola,“ shodují se zákazníci.

Podle jednatele Ondrouška by stojany na kola měli dělníci nainstalovat během několika dnů.