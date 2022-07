‚Domácnosti oprášily kotle, co jim zbývá.‘ Lidé se chtějí připravit na zimu a dodavatelé paliv nestíhají

Je sice polovina letních prázdnin, mnozí lidé se ale už teď ve velkém zásobují na nadcházející topnu sezonu. Prodejci uhlí nebo palivového dřeva mnohde nestíhají vyřizovat všechny objednávky. Zájem zákazníků je podle nich mnohonásobně větší, než je touto dobou obvyklé. Tuhá paliva navíc nakupují i ti, kteří jsou závislí na plynu a chtějí si zajistit záložní zdroj tepla. Praha 12:48 31. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli rostoucím cenám energií se lidé vrací ke starým kotlům | Zdroj: Profimedia

„Lidé volají, i když je červenec a venku je letní teplota. Je očividné, že už myslí na paliva. Zájem je opravdu zvýšený – jako v hlavní sezoně,“ říká Jakub Fuksík, jednatel olomoucké společnosti prodávající tuhá paliva.

Telefon jim nyní podle zvoní v podstatě každou chvíli, dodává Fuksík. Vyřizují tu nyní tolik objednávek, jako je obvyklé se začátkem topné sezony. Kvůli situaci na trhu ovšem stoupl nejen zájem o otop, ale také ceny paliv.

„Dřevěné brikety jsou naše nejprodávanější komodita. Loni byla cena v průměru okolo 6000 korun za paletu. Na vytopení běžného průměrného domku stačí přibližně čtyři až šest těchto palet na rok. Pokud je tedy, řekněme, průměrná zima. Dnes je cena na dvojnásobku. Takže pokud zákazník za čtyři palety zaplatil 24 tisíc korun loni, tak v tuto chvíli zaplatí 48 tisíc korun,“ přibližuje Fuksík.

Problém je ale taky s nedostatkem tuhých paliv na trhu.

„Loni a předloni ten problém zkrátka nebyl. To jsme objednali uhlí a do druhého dne, maximálně do tří dnů jsme to měli. Teď objednáváme uhlí, a jak nám dojede kamion, tak hned objednáváme další. A přesto čekáme měsíc, než vůbec přijede,“ potvrzuje Martin Vaňák, vedoucí uhelného skladu v Olomouci.

I tady evidují mnohonásobně vyšší zájem, než je touto dobou obvyklé. „Je spousta domácností, co oprášily staré kotle. Klidně po 20 letech, co netopili uhlím. Ale teď jim nic jiného nezbývá,“ doplňuje Vaňák.

Krb jako záruka tepla

Na případné problémy chce být tuto zimu připravená třeba i paní Karla z Olomouce:

„Máme plyn na topení a teplou vodu. Máme na plyn i vaření. Takže já se to snažím řešit. Od ledna nám jenom zálohy za plyn zvedli o 100 procent. Navíc je tu to riziko, že člověk neví, jestli ten plyn vůbec bude. Takže si nechávám instalovat krbová kamna, abychom měli aspoň záruku toho, že kdyby byl nějaký průšvih, tak že nezůstaneme v zimě.“

Prodejci paliv kvůli velkému zájmu a dalšímu růstu cen doporučují, aby lidé nákup uhlí nebo dřeva neodkládaly.