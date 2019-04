Změny v evropské energetice jsou překotné; přestože Britové oznámili záměr skoncovat s uhlím ještě před Pařížskou dohodou v roce 2015, termín odstavení uhelných elektráren většina zemí oznámila až v posledním roce. Změny urychlila poslední zpráva Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu loni v listopadu, podle které se atmosféra otepluje rychleji, než se předpokládalo. Zatím poslední zemí, která oznámila datum uzavření všech uhelných provozů, je vůbec největší evropský konzument uhlí: Německo. V lednu tamní uhelná komise doporučila uzavřít všechny uhelné elektrárny o výkonu 45 GW v roce 2038. První třetinu odstaví už do roku 2022 a poslední blok může vypnout už o tři roky dříve, než říká původní plán. Přesto bude mít země zřejmě problém splnit závazky, které vyplývají z Pařížské dohody. „Z pohledu Pařížské dohody a nezvýšení teploty o víc než 1,5 stupně není německý plán dostatečný,“ upozorňuje Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí Duha. „Proto na něj chtějí ekologové a experti tlačit. Záleží, jak rychle se budou rozvíjet technologie obnovitelných zdrojů. Je možné, že za pět let se ukáže, že ten cíl může být ambicióznější.“ Část východoevropských zemí se vydává opačným směrem. Polsko například připravuje výstavbu řady dalších uhelných bloků, jak ukazují data Europe Beyond Coal. Nové uhelné elektrárny se stavějí také v dalších evropských zemích; hlavně na Balkáně, často ve spolupráci s čínskými investory. Evropský odklon od uhlí chce využít také Turecko: to plánuje v nejbližších letech postavit uhelné bloky o výkonu 39 GW, tedy přibližně tolik, kolik Německo plánuje uzavřít. Kde se v Evropě staví nové uhelné elektrárny? Zdroj: Europe Beyond Coal Interaktivní vizualizaci (v angličtině), kde si ke každé připravované elektrárně můžete dohledat lokaci, výkon a vlastníka, najdete na stránkách Europe Beyond Coal pod záložkou New coal threat. Hnědouhelný blok Ledvice III o výkonu 660 MW, který vizualizace ukazuje jako rozestavěný, je od roku 2017 v provozu. Elektrárna Mělník V je podle autorů ve stadiu přípravy, ČEZ ji ale na svých stránkách nezmiňuje. Energetická koncepce: jádro, plyn, špetka uhlí a biomasy Na rychlé změny v evropské energetice nyní reagoval také ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Po vzoru Německa bych rád přispěl k založení takzvané uhelné komise, kde velmi široká skupina odborníků, vědců, manažerů, politiků a ‚nevládek‘ hovoří o budoucnosti spalování fosilních paliv,“ oznámil v pořadu Otázky Václava Moravce v polovině března. „Mně se ten německý model líbí,“ doplnil ministr. „Abychom si řekli, jaké jsou reálné možnosti České republiky možná ještě v rychlejším přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje a na jádro. Protože jen na obnovitelných zdrojích zůstat nemůžeme, takovou pozici nemáme.“ Je otázka, zda pro komisi najde politickou podporu. Základní obrysy pro utlumení uhelných elektráren ovšem narýsovala už Sobotkova vláda v srpnu 2015 v dosud aktuální Státní energetické koncepci. Jde o strategický dokument s horizontem 25 let, tedy do roku 2040. Podle zákona 103/2015 Sb., je pro státní správu závazný, zároveň ovšem v mnoha ohledech vágní. Jakési mantinely pro uhlí nicméně stanoví: v roce 2040 by se mělo uhlí podílet na energetickém mixu 11 až 21 procenty. Dnes je společný podíl hnědého a černého uhlí na české elektřině 47 procent, takže jde o výrazný pokles. S úplným odstavením nicméně koncepce nepočítá. Postupně odstavované uhelné elektrárny by mělo podle koncepce nahradit hlavně jádro. Výstavba nových jaderných bloků – ať už v Dukovanech, Temelíně, nebo jinde – ovšem naráží na řadu problémů, hlavně s financováním. „Definitivní rozhodnutí o investičním modelu dostavby by mělo padnout do konce letošního dubna, po zkušenostech z minulého roku je ovšem obtížné jakkoliv předvídat budoucí vývoj,“ rozebírali jsme komplikace kolem Dukovan v únoru. Lépe na tom nejsou ani jinde v Evropě; posledním zprovozněným jaderným reaktorem byl v roce 2002 Temelín. Finský reaktor Olkiluoto a francouzský Flamanville po mnohaletém prodlužování a prodražení výstavby stále čekají na zprovoznění. Posílit mají i obnovitelné zdroje – ze současných 11 na 18 až 25 procent. Větší podíl čisté energie je ale podle koncepce nad možnosti České republiky. Slovy Miloše Zemana, málo u nás svítí slunce a fouká vítr. Priority české energetiky jsou jinde: koncepce na mnoha místech zdůrazňuje vyvážený mix zdrojů, díky kterému má být elektřina spolehlivá a relativně levná. Spoléhá se na kombinaci tradičních zdrojů – jádra, uhlí a zemního plynu. Mezi obnovitelnými zdroji tlačí na spalování biomasy, které lze načasovat a řídit; ke slunci, větru a vodě má nedůvěru. Plán české energetiky působí dojmem, že obnovitelné zdroje sice bere na vědomí, ale jinak se s nimi míjí. Pro dosažení svých cílů – hlavně levné a spolehlivé energie – je nepovažuje za vhodné. Naopak, podpora obnovitelných zdrojů podle něj „vede ke znevýhodňování českých energeticky intenzivních firem z pohledu konkurenceschopnosti a má dopady do sociální stability.“ V jiné pasáži jde ještě dál, podpora obnovitelných zdrojů podle něj podrývá konkurenceschopnost celé Evropské unie. S tím nesouhlasí Jiří Koželouh z Hnutí Duha. „Podrobná studie české energetiky ukazuje, že je možné uhelné elektrárny zavřít už v roce 2030. Pokud se samozřejmě budou rozvíjet obnovitelné zdroje v rámci potenciálu, který v Česku máme,“ tvrdí. Studie, kterou pro ekology vypracovala německá firma Energynautics, odhaduje podíl obnovitelných zdrojů na výkonu české energetiky v roce 2030 na 54 procent. „Neznamená to, že bychom v budoucnu nepotřebovali žádnou elektřinu z uhlí, nějakou by ještě po roce 2030 vyráběly teplárny,“ pokračuje Kouželouh. „I bez uhelných elektráren bychom přitom elektřinu vyváželi, i když ne tak obrovská kvanta jako dnes. Dnes vyvážíme tolik elektřiny, kolik spotřebují všechny domácnosti.“ „Vláda nepotřebuje žádnou uhelnou komisi, aby mohla začít směřovat Česko od uhlí,“ upozorňuje. „Státní energetická koncepce určuje několik konkrétních úkolů, co má nebo už měla udělat. Jedním z nich je zavedení penalizace nízkoúčinné výroby elektřiny uhlí, protože většina uhlí se u nás spálí v elektrárnách s nízkou účinností, někde i méně než třicet procent. Tenhle úkol měl být splněn do konce roku 2015, dodnes penalizace zavedena není.“ Podle Koželouha je potenciál pro rozvoj obnovitelných zdrojů podobný Německu. Zpoždění v jejich rozšíření lze navíc rychle dohnat – na rozdíl od jaderných reaktorů může česká energetika začít solární, větrné a další zdroje stavět hned, je to otázka politického rozhodnutí. „Klimatické podmínky jsou u nás zcela srovnatelné s Bavorskem,“ souhlasí Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. „Větrné elektrárny, byť se tam staví daleko víc než u nás, nemají takovou silnou pozici jako na severu Německa. Ale začínají se tam stavět komerční projekty fotovoltaických elektráren. A to je vlastně náš region.“ ČEZ: Slibem nezarmoutíš Minimálně stejnou roli jako státní koncepce ovšem v energetice hrají zájmy polostátní firmy ČEZ. Ta v Česku provozuje osm uhelných elektráren, které vyprodukují přibližně polovinu české fosilní elektřiny. S jejich odstavením firma podle mluvčího Ladislava Kříže nepospíchá. „Zatím předpokládáme, že Česká republika přestane využívat uhlí pro výrobu elektřiny v roce 2050,“ prozradil Českému rozhlasu mluvčí ČEZ. „My jsme i slíbili, že do tohoto roku se staneme zcela uhlíkově neutrální.“ Současné klimatické i zdravotní dopady firmy jsou přitom na evropská měřítka vysoké. Podle dat Europe Beyond Coal je ČEZ pátým největším producentem oxidu uhličitého na kontinentu. Ještě hůř je na tom s dopady provozu svých elektráren na zdraví: v počtu způsobených předčasných úmrtí je mezi evropskými energetickými firmami čtvrtý. Podíl evropských firem na emisích CO 2 Zdroj: Europe Beyond Coal Interaktivní vizualizaci (v angličtině), kde si můžete přepnout na podíl firmy na předčasných úmrtích nebo na instalovaném výkonu, najdete na stránkách Europe Beyond Coal pod záložkou Impact by company. „Přes 90 procent zdravotních dopadů způsobených firmou ČEZ pochází ze spalování hnědého uhlí v České republice, především v Ústeckém kraji,“ vyplývá podle hnutí Greenpeace z loňské studie Poslední nádech: Jak energetické firmy otravují v Evropě vzduch. „Zdravotní náklady, jimiž uhelné firmy zatěžují společnost, dosahují podobné výše jako celkové zisky za elektřinu vyrobenou z uhlí,“ komentuje dále studii Greenpeace. „Elektrárny ČEZ se vyznačují vysokou mírou škodlivosti na jednotku vyprodukované elektřiny. V průměru se externí zdravotní náklady šplhají na 70 eur za megawatthodinu. Ovšem například elektrárna Trmice způsobuje podle studie zdravotní náklady ve výši 289 eur na každou megawatthodinu. To je více než pětinásobek ceny, za kterou ČEZ vyrobenou elektřinu prodává.“ „Aktivně přitom bojuje proti novým limitům na znečištění ovzduší,“ dodávají Greenpeace. „Právě prostřednictvím elektrárny Počerady se připojil k žalobě proti Evropské unii s cílem prosadit zrušení již schválených limitů.“ Podle Greenpeace ČEZ nemá jasnou strategii, co chce se starými uhelnými elektrárnami dělat. Budoucnost uhelných provozů naznačuje pouze v koncepci podnikatelské činnosti na svém webu. K uhelným provozům a obnovitelným zdrojům se vyjadřuje jen obecně ( shrnutí v odrážkách ). Realizovat po technické a právní stránce obnovu výrobní kapacity uhelných elektráren v souvislosti s dožíváním jejich technologických komponent formou výstavby nových uhelných bloků s vyšší účinností, popřípadě obnovou stávajících hnědouhelných bloků s ohledem na jejich profitabilitu a disponibilitu hnědého uhlí; k tomuto cíli optimalizovat provoz jednotlivých uhelných lomů Skupiny ČEZ.

Vytvářet předpoklady pro omezení dopadů, eventuálně získání dodatečných finančních efektů v oblasti obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů zvyšováním účinnosti výroby elektřiny v uhelných elektrárnách.

Zvyšovat podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve výrobních zařízeních Skupiny ČEZ (zejména spalováním biomasy, dále pak využitím vodní, větrné a sluneční energie).

Pokračovat ve zvyšování provozní výkonnosti a flexibility výrobních zdrojů, například v oblasti zvyšování výkonového rozsahu uhelných bloků umožňující lépe reagovat na cenové výkyvy na komoditní burze. „ČEZ už v devadesátých letech odstavil velké množství zdrojů o výkonu 2000 MW, což odpovídá výkonu jaderné elektrárny Temelín,“ doplňuje mluvčí ČEZ Kříž. „Nyní nás čeká další fáze zavírání zastaralých uhelných elektráren, pro které už není uhlí do budoucna. První krok nastane už v příštím roce, kdy bude odstavena zhruba pětina energetických zdrojů, využívajících uhlí. Budou odstaveny Prunéřov I a Mělník II a III a bude to takhle pokračovat dál.“ „Je to ale politické rozhodnutí a to je samozřejmě vždycky v rukou politiků. V Německu šlo o dohodu s energetickými firmami, které jsou za odstavování kompenzovány,“ naznačuje cestu Kříž. Za posledních dvanáct let ČEZ podle Kříže snížil emise skleníkových plynů ze 42 na 27 milionů tun ročně. Podle ekologů ovšem neříká celou pravdu. „ČEZ ve snaze získat zdarma lukrativní emisní povolenky jednoznačně klame,“ upozorňuje Jiří Koželouh z Hnutí Duha. „Emisní náročnost snížil zejména díky tomu, že prodal dvě staré, velké a emisně náročné elektrárny těžařským společnostem. Naše zdraví poškozují jiné firmy, ale fakticky se nic nemění. Pokud se ČEZ chce chlubit snižováním emisí, musí staré uhelné elektrárny zavírat, ne je prodávat uhlobaronům.” Upozorňuje, že v současnosti ČEZ plánuje prodej své nejšpinavější elektrárny Počerady, kterou by jinak musel uzavřít. „Vláda bude mít vliv na to, jestli ČEZ prodá největší uhelnou elektrárnu Počerady firmě Vršanská uhelná Pavla Tykače. Pokud si ji nechá ČEZ, měl by ji podle svých plánů v nejbližších letech zavřít. Vršanská uhelná ji chce provozovat až do vyuhlení dolu někdy v roce 2050 nebo 2060,“ dodává Koželouh. 2015: Prolomení limitů Mluvčí ČEZ připomíná ještě jeden limit tuzemské energetiky. „V každém případě v Česku dochází uhlí, domácí energetická surovina. Je jen otázka, kdy to nastane.“ Podle loňské studie společnosti BP se v Česku pod zemí ukrývá 1,1 gigatuny (miliard tun) černého a 2,5 gigatuny hnědého uhlí. Při současném tempu těžby by „to nastalo“ za osm desítek let. Dosažitelné zásoby uhlí jsou ovšem podstatně menší. Jediná tuzemská firma, která provozuje černouhelné doly – OKD – v posledních letech kvůli ekonomickým výsledkům utlumuje těžbu. Tu čeká poslední desetiletí, jak na twitteru upozornil premiér Andrej Babiš. „Dál jsme jednali s OKD. I když bohužel kvůli nedávnému neštěstí na dole přišlo ve svém hospodaření o 800 milionů korun, navrhuje velké investice. Ty umožní pokračování těžby i po roce 2024. Až do roku 2027, možná i 2030. Podle vývoje ekonomické situace.“ Pro českou energetiku je klíčovou surovinou hnědé uhlí. Jeho těžbu omezují územní limity, které přijala už první porevoluční vláda v roce 1991 (usnesení). Topolánkův kabinet je v roce 2008 ještě mírně zpřísnil (usnesení. Boj o limity patří k politickému folklóru, až do roku 2015 ale vlády jejich prolomení odmítaly.

Podle zprávy Výzkumného ústavu hnědého uhlí zbývalo v roce 2012 před limity 846 milionů tun hnědého uhlí. V posledních letech české firmy vytěžily každoročně kolem 40 milionů tun. Je to o třetinu méně než v roce 2000, přesto jsou Češi desátí největší producenti hnědého uhlí na světě. Asi polovinu hnědého uhlí každoročně vytěží ČEZ skrz dceřinou společnost Severočeské doly, která provozuje doly Bílina a Nástup-Tušimice, dalším velkým hráčem je Severní energetická podnikatele Pavla Tykače s doly ČSA a Vršany. Obě společnosti se dostaly do centra zájmu v roce 2015, kdy kabinet Bohuslava Sobotky jednal o prolomení limitů na dolech Bílina a ČSA. Poprvé od revoluce některá vláda podpořila prolomení limitů: těžařům na Bílině přihrála území s dalšími 150 miliony tun hnědého uhlí. Tím oddálila jeho uzavření z roku 2030 na roky 2040 až 2055. Jen letos tak ČEZ plánuje zvýšit těžbu hnědého uhlí o 8 procent. Definitivní rozhodnutí o prolomení limitů zatím nepadlo. V současnosti probíhá projednávání dopadů těžby na životní prostředí (EIA). Konečné rozhodnutí by mělo padnout v nejbližších týdnech. Ještě výrazněji by prolomení pomohlo Severočeské energetice s dolem ČSA, to ale Sobotkův kabinet odmítl. Důl tak v současné době utlumuje těžbu a úplně skončit má v horizontu pěti let. Za limity se ukrývá 750 milionů tun uhlí, které by při současné intenzitě těžby umožnily provoz do roku 2120. Jejich vytěžení by ale také znamenalo zničení obcí Horní Jiřetín a Černice. Křetínský, Tykač: „Věříme v roli uhlí na cestě k zelené budoucnosti“ Zatímco v Česku zásob hnědého uhlí rychle ubývá, v sousedním Německu se skrývá pod zemí ještě 36 gigatun uhlí, které by při současném tempu těžby vystačily na dvě století. I proto je Německo cílem nákupů českých uhlobaronů. Mezi nimi vyčnívá Energetický a průmyslový holding Daniela Křetínského. Ten přes firmy LEAG, MIBRAG, Kraftwerk Mehrum, Helmstedter Revier a Saale Energie ovládá sedm německých uhelných elektráren a šest hnědouhelných dolů. Uhelné provozy skupuje i v dalších zemích – Česku, Slovensku, Spojeném království nebo Itálii – hlavní část jeho uhelné flotily ale kotví v Německu. Přes firmu Slovenské elektrárne ovládá obě slovenské jaderné elektrárny, investuje také do obnovitelných zdrojů. Křetínského holding je v současnosti druhým největším evropským znečišťovatelem: podle dat Europe Beyond Coal je zodpovědný za 9 procent emisí skleníkových plynů a 11 procent předčasných úmrtí v Evropě. Jeho podíl na vyrobené evropské elektřině je přitom pouze 6 procent. Křetínský – ale ani Tykač – se netají svou uhelnou strategií. Chápou, že přinejmenším v západní části Evropy patří budoucnost obnovitelným zdrojům. Než ale nastane, chtějí vyždímat stárnoucí uhelné elektrárny. Spoléhají se také na to, že za jejich odstavení dostanou bohaté kompenzace; například německá uhelná komise byla v tomhle ohledu poměrně štědrá. „Naše hlavní aktivity spočívají v konvenčním způsobu výroby elektřiny, protože věříme v její roli při přechodu k zelenější budoucnosti,“ píše v překladu na svém anglickém webu Tykačova Severočeská energie. „Je přirozené být zodpovědný k lidstvu a matce Zemi,“ vzkazuje také. Místní to vidí jinak. Německá zelená poslankyně Heide Schinowsky s redaktorem Českého rozhlasu navštívila hnědouhelný lom společnosti LEAG, která je součástí Křetínského holdingu. „Myslím, že jakmile jim důl přestane vynášet, prostě zmizí,“ obává se poslankyně. „Děje se to všude v Evropě, proč by nemělo tady?“ LEAG by měl po ukončení těžby zaplatit za rekultivaci. Není ovšem jisté, zda si firma dala bokem dost peněz. „LEAG by měl rekultivaci zaplatit,“ pokračuje Schinowsky. „Problém je, že německá vláda si to nepojistila, takže to ještě bude velký boj. Nakonec je docela pravděpodobné, že rekultivaci místo LEAG zaplatí německá vláda.“ Za zmínku stojí také některé zahraniční investice ČEZ. Mezi jeho investicemi jsou i uhelné elektrárny Skorzów a Skawina v katovickém regionu nedaleko česko-polské hranice. Pravidelná smogová situace na Ostravsku, kterou české vlády rády svalují na Polsko, má tedy zčásti český původ. U těžby černého uhlí je samozřejmě podstatná cena, za jakou je lze prodat – klesající ceny uhlí jsou jeden z důvodů, proč OKD postupně ukončuje těžbu. U hnědého uhlí, které tvoří většinu „krmiva“ pro tepelné elektrárny, je situace jiná: jeho přeprava na větší vzdálenosti se nevyplatí, proto také neexistuje globální trh s hnědým uhlím. Využívá se v místě, kde se těží. Většina hnědouhelných dolů je propojena s tepelnými elektrárnami, bez této vazby těžba hnědého uhlí ztrácí ekonomickou logiku. Co se však mění a určuje směr energetických investic, jsou ceny elektřiny. Ty byly v posledních letech mimořádně nízké – to je také jeden z důvodů, proč země odmítaly investice například do jaderných reaktorů. Nyní i v důsledku německého odstavení jaderných elektráren a postupného přechodu k obnovitelným zdrojům rostou. „V nejbližších letech poklesne disponibilní výkon v klasických zdrojích, hlavně se to týká Německa,“ shrnuje současný vývoj Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. „Začátek uhelného exitu v Německu bude probíhat současně s koncem jaderných elektráren, takže na německém a středoevropském trhu bude určitě nedostatek výkonu. Myslím, že to může vyhnat ceny energie o něco výše.“