Bez uhlí v roce 2038. „Klima nezajímá, co považuje uhelná komise za přijatelné,“ kritizuje ekolog Ač

Uhelná komise doporučila vládě rok 2038 jako termín, kdy by Česko mělo přestat pro výrobu elektřiny používat uhlí. Podle představitelů ekologických organizací je termín absurdně pozdní. „Rok 2038 není v souladu se závazky, které Česká republika přijala ratifikací Pařížské dohody. Doporučujeme jako nejpozdější termín rok 2030,“ říká v Pro a proti člen stínové uhelné komise, ekolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Alexander Ač. Praha 18:16 4. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uhlí by se v České republice mohlo přestat používat pro výrobu energie v roce 2038. Podle ekologů to ale může být pozdě (ilustrační foto) | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Člen vládní uhelné komise a náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla považuje rok 2038 jako realistický za podmínek, které na jednání komise byly zmiňovány. Také nevidí problém s plněním mezinárodních závazků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Uhelná komise doporučila vládě rok 2038 jako termín, kdy by Česká republika měla přestat pro výrobu elektřiny používat uhlí. Není to pozdě?

„Na celkovém podílu emisí se Česko podílí 0,3 procenta, takže náš dopad na globální emise je minimální. My se primárně zabývali tím, jestli jsme schopni a za jakých podmínek zaručit našim občanům dostatek elektrické energie. U dřívějších termínů je to nereálné nahradit instalovaný výkon jinými zdroji.“

Ekolog ale apeluje na individuální odpovědnost: „Z pohledu globální teploty je rozdíl minimální, ale pokud by se jako my zachovaly všechny státy, tak nárůst globální teploty výrazně překročí dva stupně Celsia i veškerá rizika, která z toho plynou.“

„Scénáře uznávaných institucí říkají, že za významné podpory obnovitelných zdrojů a zachování nebo rozšíření kapacity jaderných zdrojů je reálný scénář odstavit uhlí bez ohrožení energetické bezpečnosti. To ale jen tehdy, když si řekneme, že je to priorita a uděláme maximum,“ říká Ač.

Dostavba jaderných bloků

Neděla ujišťuje, že komise všechny možné návrhy brala v potaz. „Snažili jsme se na to podívat opravdu nezaujatě. Ale když bude elektrifikováno teplárenství a stoupne počet elektromobilů, tak to bude mít dopad na spotřebu. A tu bude třeba pokrýt.“

Ač oponuje: „Ekonomická stránka sama říká, že využívání uhlí nebude dávat další smysl. Ale naléhavost situace není dostatečně reflektována ve výstupech komise. Chápu, že se snaží vše vnímat komplexně, ale klima a oteplování nezajímá, co je pro nás akceptovatelné.“

Náměstek připomíná, že komise také reflektuje evropské modely vývoje emisních povolenek. „Reflektuje možnost nasazení uhelných nebo plynových zdrojů, takže vše by mělo být podchyceno.“

A opakuje klíčovou roli energetické bezpečnosti, tedy že všichni občané v České republice budou mít dost energie. „Také je klíčové stihnout dostavbu jaderných bloků podle harmonogramu i rozvoj malých modulárních reaktorů a transformace teplárenství,“ shrnuje René Neděla.

„Společnost se musí rozhodnout, že pro co nejrychlejší eliminaci emisí skleníkových plynů udělá všechno. Pokud to nebude priorita, tak jako to není priorita dnes, tak se to nestane,“ kritizuje vlažný postoj státu ke klimatické změně Alexander Ač.