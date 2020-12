Konec uhlí v Česku. Komise doporučila zastavit spalování v roce 2038, označila to za kompromis

Uhelná komise v pátek doporučila ukončit využívání uhlí v České republice v roce 2038. Na tiskové konferenci to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO), který je jedním z předsedů komise. Rozhodnutí označil za kompromis. Konečné slovo bude mít vláda, které komise rok 2038 podle Havlíčka navrhne ještě letos. Doporučení komise by se mělo minimálně jednou za pět let přezkoumat, dodal.

