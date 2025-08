Uhlíř nenapíše závěrečnou zprávu o bitcoinové kauze. ‚Nemám k tomu důvod,‘ tvrdí bývalý koordinátor

Bývalý koordinátor objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř neplánuje vypracovat závěrečnou zprávu o svých zjištěních a doporučeních. Deníku N v pondělí řekl, že po skončení jeho vztahu s ministerstvem spravedlnosti k tomu nemá důvod. Ministryně Eva Decroix (ODS, lídryně koalice Spolu v kraji Vysočina) přitom minulý týden při vysvětlování ukončení Uhlířova angažmá v roli poradce uvedla, že Uhlíř je připravený zprávu po návratu z dovolené sepsat. Aktualizováno Praha 13:42 5. 8. 2025 (Aktualizováno: 14:10 5. 8. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý koordinátor objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř | Zdroj: Profimedia

„Měl jsem k dispozici objem podkladů, ty jsem vrátil. Podepsala se dohoda o skončení právních služeb, čímž pro mě ta věc skončila,“ sdělil Uhlíř. Doplnil, že zatím nemá informace o tom, že by ho Decroix zbavila mlčenlivosti, což před novináři rovněž avizovala. Rozhovory médiím Uhlíř k tématu bitcoinů dávat nechce, Deníku N to zdůvodnil množstvím žádostí.

Ministerstvo mi poskytlo všechny podklady, informoval bývalý koordinátor bitcoinové kauzy Uhlíř Číst článek

Decroix jmenovala Uhlíře koordinátorem 19. června, svou zprávu měl odevzdat do konce srpna. Ministerstvo ale už 28. července oznámilo ukončení spolupráce - podle Decroix Uhlíř svou misi splnil a další koordinace kroků ministerstva Uhlířem by byla nadbytečná a nehospodárná, protože by nepřinesla nic nového.

Ministryně také nejprve uváděla, že Uhlířova zpráva nevznikne, protože by byla duplicitní k vyžádaným právním stanoviskům a zadanému externímu auditu. Později ale řekla, že nemá problém s tím, aby zpráva vznikla a že Uhlíř je k jejímu sepsání připraven.

Ministerstvo se rozhodlo vyplatit Uhlířovi za jeho služby 160 000 korun plus DPH, což je polovina původně sjednané částky. K dopracování a zveřejnění písemné zprávy vyzývalo Decroix koaliční hnutí STAN, jehož místopředseda Karel Dvořák je náměstkem ministryně a vede pražskou kandidátku hnutí v podzimních sněmovních volbách. Podle Dvořáka Uhlíř doposud nezodpověděl veřejnosti řadu otázek.

Kvůli přijetí miliardového bitcoinového daru pro ministerstvo od odsouzeného obchodníka s drogami rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek (ODS). Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje okolnosti kauzy pro podezření ze zneužití pravomoci, legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami.

Bitcoinová kauza Bitcoinová kauza stála místo jednoho z jejích hlavních protagonistů ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), který na jaře přiznal, že dostal nabídku na získání 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie původně zabavila odsouzenému provozovateli darknetového tržiště Tomáši Jiřikovskému. V březnu někdejší Blažkův resort Jiřikovského nabídku přijal a stvrdil darovací smlouvou – bez ohledu na podezření, že by bitcoiny mohly představovat výnos z trestné činnosti. I proto se případem začali zabývat také elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a olomoucké Vrchní státní zastupitelství. V celém případu dosud zůstávají slepá místa – například proč se Jiřikovský rozhodl obnos někdejšímu Blažkovu resortu věnovat. A proč si opravdu ministerstvo spravedlnosti myslelo, že je přijetí daru dobrý nápad, když před přijetím daru měli varovat i právníci ministerstva financí. Probíraná je proto i role ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), který měl o bitcoinech vědět měsíc před podpisem darovací smlouvy, přesto Blažka před problematickou transakcí varoval až po podpisu. O transakci také zcela poprvé promluvil na konci června pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz také znalec Jiří Berger, který byl rozšifrování Jiřikovského zařízení přítomný a vyhotovil o něm záznam. Rozporoval tvrzení, že by znalci byla technika předávána zabezpečená a že by rozšifrovával více kusů techniky.