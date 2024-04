Uhlová: Nepodporujeme izraelskou společnost, ale jen její vládu. U Slovenska přitom děláme pravý opak

Stovky českých umělců podepsaly výzvu vládě a prezidentovi, aby podpořili příměří v Pásmu Gazy. Upozorňují na to, že přestože izraelská armáda opakuje, že se snaží postupovat ohleduplně vůči civilistům, počet obětí stále stoupá. Jednou z ústředních osobností této iniciativy je zpěvák Tomáš Klus. Proč se na něj kvůli vystoupení na podporu Palestinců snesla taková kritika? V Interview Plus odpovídá Saša Uhlová, redaktorka serveru A2larm. Praha 19:58 2. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Saša Uhlová | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

„Je normální, že se umělci vyjadřují ke společenským otázkám. V tuto chvíli ve světě sílí kritika postupu Izraele,“ konstatuje novinářka. Zároveň ale upozorňuje, že v tuzemsku se kritická reflexe války mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás často setká s odporem.

„Už jenom to, že někdo upozorňuje na humanitární katastrofu a na to, že by se měl volit jiný postup, způsobí obviňování z antisemitismu nebo touhy po pozornosti.“

Některá média tak například interpretovala projev umělců na slavnostním předávání hudebních Cen Anděl jako aktivistické zneužití apolitické platformy.

Uhlová v reakci na to pro server A2larm napsala, že k ostré kritice sahají i lidé, kteří se ani neseznámili s fakty. A v Interview Plus doplňuje, že debata je na obou stranách od fakticity odtržená a nabádá, aby se oba tábory mezi sebou bavily.

„Česká debata je odpojena od té světové. Umělci, kteří se teď ozvali, získali informace ze světových médiích, která popisují celkový obraz. Je mnohem komplexnější a jsou tam perspektivy obou stran,“ kritizuje informační nevyváženost českých sdělovacích prostředků v otázce izraelského postupu v Pásmu Gazy a dává příklad:

„Ve chvíli, kdy došlo k výměně palestinských vězňů a izraelských rukojmích, tak mezi vězni byli lidé, kteří se dopustili násilných trestných činů. Lidi, kteří bezvýhradně podporují Izrael, tak sdíleli jejich fotky s obviněními, která proti nim byla vznesena,“ připomíná Uhlová.

Mezi nimi byl ale zároveň podle ní velký počet lidí, u kterých žádné obvinění vznesené nebylo. Kritici Izraele pak naopak sdíleli informace o této skupině.

„Paralelně jsme sledovali úplně jiný příběh, kdy jedni říkali: ‚Tady jsou nevinní rukojmí vyměněni za kriminálníky‘, a druzí říkali: ‚Podívejte se, tady byli zadrženi lidé, kteří nebyli ani obvinění‘,“ zdůrazňuje redaktorka.

‚Naši kamarádi‘

Česko by podle Uhlové mělo být k násilnému konfliktu a politické situaci v Izraeli minimálně stejně citlivé jako například k nedávným politickým změnám na Slovensku.

„Když je na Slovensku vláda, která ohrožuje demokracii, tak neříkáme ‚To je v pohodě, protože jsou to naši kamarádi‘, ale podporujeme lidi a média, která se tomu postaví,“ upozorňuje Uhlová.

Ve vztahu k Izraeli ale občanskou společnost podle ní nepodporujeme. „Podporujeme jen vládu, ale přitom nás potřebují běžní lidé. Jsou totiž ve světě hodně osamocení. Nechápu, že místo toho, abychom je podporovali, tak je označujeme za zrádce,“ říká novinářka.

Část izraelské společnosti je totiž podle ní proti operaci její armády v Pásmu Gazy. „Dlouhodobě se pracuje na tom, co se děje na Západním břehu. Izraelské nevládní organizace například monitorují věznění dětí,“ popisuje.

U nás se tyto informace zamlčují nebo zpochybňují, domnívá se. „Lidi nemají dobré povědomí o tom, jaký je život na Západním břehu. Co tam místní musejí snášet: bourají jim vesnice, otravují studny, vyhánějí je, musí složitě procházet check pointy,“ vyjmenovává Uhlová.

Do jaké míry vede podpora Palestiny k nenávisti k Židům? A jak se mediální obraz blízkovýchodního válečného konfliktu liší od popisu ruské invaze na Ukrajinu? Poslechněte si celé Interview Plus v audiozáznamu v úvodu článku.