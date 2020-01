Ztratil jsem vědomí, říká řidič kamionu z nehody u Uhříněvsi. Státní zástupce tvrzení odmítl

Řidič kamionu Uroš Andelović v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 10 vypověděl, že ještě před srážkou s vlakem na přejezdu v pražské Uhříněvsi ztratil vědomí. Nemohl proto s nákladním autem prorazit závory a z přejezdu odjet. Osmašedesátiletý Srb čelí obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození obecně prospěšného zařízení, za což mu hrozí až osm let vězení. Praha 17:12 13. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud s řidičem kamionu, který se u Uhříněvsi srazil s vlakem | Foto: Kristýna Nevanová | Zdroj: ČRo

Při nehodě byli čtyři lidé zraněni, škodu v pondělí státní zástupce vyčíslil na zhruba 63 milionů korun.

„Od té doby, co se nehoda stala, vůbec nemohu spát,“ prohlásil Andelović. Dodal, že srážky lituje a je rád za to, že při ní nikdo nezemřel. Muž podle své výpovědi najel na přejezd, protože si myslel, že se závory otevírají. Zvukové ani světelné signalizace si nevšimnul.

„Pak jsem přemýšlel, jestli závory prorazit, ale neudělal jsem to, protože jsem nechtěl mít potíže,“ uvedl. Neměl prý ani dostatek času, protože z leknutí upadl do bezvědomí, ze kterého se probral až v nemocnici. Pouze si matně pamatuje, že ho někdo po havárii za ruku vytáhl z automobilu.

Státní zástupce Aleš Šiška však po skončení jednání novinářům řekl, že řidičova slova vyvrátila svědecká výpověď i data stažená přímo z kamionu. „Pan obžalovaný se samozřejmě může hájit jakýmkoli způsobem, nicméně v průběhu přípravného řízení tuto verzi nikdy nepoužil,“ dodal.

Únava řidiče

Na to upozornila i soudkyně Ivana Hynková, která řidičovu výpověď na policii přečetla. Muž v ní uvedl, že ztratil vědomí až po nárazu s vlakem. Když se ocitl mezi závorami, kousek popojel, aby do něj vlak nenarazil. „Závoru jsem prorazit nesměl,“ řekl policistům. Dodal, že v Srbsku za to hrozí až dvouleté vězení.

Podle státního zástupce mohla být jednou z příčin nehody i řidičova únava. Jak informoval Radiožurnál, muž se během dvoudenní cesty ze Srbska do Česka dopustil celkem 23 přestupků, ignoroval například povinné bezpečnostní přestávky. „Prostě snažil se být v cíli co nejdříve,“ uvedl žalobce Šiška.

Také jeden ze svědků popsal, že byl Andelović před kolizí velmi unavený. Zabloudil do slepé ulice v obytné zóně v Uhříněvsi. Další svědek pak uvedl, že viděl kamion na přejezdu couvat a řidiče po nehodě vystupovat. Zároveň ale ve své původní výpovědi potvrdil, že když nákladní auto vjíždělo do kolejiště, závory stoupaly nahoru. Zavřely se poté, co vjel řidič na přejezd.

Problematický přejezd

Muž i další svědkyně také vypověděli, že je přejezd v Uhříněvsi problematický. Stává se, že po přejezdu vlaku se začnou závory otevírat a po několika vteřinách se za stálého blikání červeného světla zavřou kvůli průjezdu další soupravy. Také strojvůdce uvedl, že během posledních deseti let viděl na kolejích mezi závorami stát dvakrát osobní auto.

Nákladní auto se srazilo s osobním vlakem loni 6. září. Podle Drážní inspekce kamion stál mezi závorami víc než dvě minuty, výstražná světla i závory na přejezdu přitom fungovaly. Vlak se zhruba 220 cestujícími vykolejil.

Andelović, kterého soud poslal několik dní po kolizi do vazby, řídil podle své výpovědi nákladní vozy 45 let. Nyní je v důchodu. Nedovede si představit, že by ze svého platu splácel škodu. V době nehody jel s nákladem ze Srbska do Německa.