Ryby v Labi u Štětí otrávil průnik vody z dešťové kanalizace do výpusti řeky, tvrdí papírna Mondi

Za úhyn ryb v Labi u Štětí na Litoměřicku může voda z dešťové kanalizace, která se dostala do závodní výpusti do řeky. Tvrdí to tamní papírna Mondi, jež se k ekologické havárii přihlásila. Její manažerka komunikace Milena Hucanová pro Radiožurnál uvedla, že rozhodně nešlo o únik chemikálií z výrobní technologie. Technici papíren podle ní havárii odstranili už během sobotního odpoledne.

