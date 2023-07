Do Polska připlouvají z české části Odry uhynulé ryby. Nejspíš za to může nedostatek kyslíku

V řece Odře na české straně hynou ryby, oznámila ve středu polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová s tím, že jí to potvrdil její český protějšek Petr Hladík (KDU-ČSL). Úhyn ryb na české straně hlásí rovněž polský vodohospodářský podnik, uvedla televize TVN 24 na svém webu. Polské úřady nyní podle ministryně zkoumají situaci v obci Chalupki poté, co tam byl zaznamenán nález leklých ryb, které proud přinesl z české strany hranice. Varšava 16:12 26. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministra Pawel Jabloński a dodal, že nařídil pracovníkům polského konzulátu v Ostravě vydat se na místo (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Chalupki leží přímo u českých hranic naproti Bohumínu, na druhím břehu Odry.

Podle sdělení polského státního podniku Wody Polskie si jeho pracovníci dopoledne povšimli leklých ryb v hraničním úseku řeky Odry. Ujišťují, že zdroj otravy ryb se nenachází na polské straně, leklé ryby připlouvaly s proudem z české strany.

Podnik uvedl, že okamžitě kontaktoval svůj protějšek na české straně, Povodí Odry, aby zjistil zdroj a podnikl náležitá opatření.

„Naléhavě jsem se telefonicky spojila s ministrem životního prostředí ČR Petrem Hladíkem, který potvrdil úhyn ryb v Odře na české straně poblíž hranice. Ministr sdělil, že na místo vyrazili pracovníci služeb, aby získali vzorky potřebné pro analýzy. Budeme informováni o výsledcích zkoumání a aktuální situaci,“ napsala Moskwová na na Twitteru, nyní přejmenovaném na X.

Situaci monitoruje také polské ministerstvo zahraničí, uvedl náměstek ministra Pawel Jabloński a dodal, že nařídil pracovníkům polského konzulátu v Ostravě vydat se na místo, aby podpořili zástupce polského ministerstva životního prostředí v kontaktu s českými úřady a při dokumentování situace.

„Na soutoku Odry a Olše byl hlášen úhyn ryb. Zaměstnanci ČIŽP (České inspekce životního prostředí) a Povodí Odry jsou na místě společně s vodopravním úřadem Bohumín. Zatím není znám rozsah ani příčina úhynu. Polskou stranu jsme informovali podle nastavených pravidel,“ uvedl Hladík na Twitteru.

Státní podnik Povodí Odry vypouští vodu z přehrady Šance a částečně také z nádrže Morávka. Účelem je naředit vodu v řece Odře v Bohumíně na Karvinsku na hranicích s Polskem, kde uhynuly ryby, řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Nedostatek kyslíku

Podle České inspekce životního prostředí mohl úhyn ryb způsobit nedostatek kyslíku v řece. Pro přesné určení příčiny inspekce odebírá vzorky vody i uhynulých ryb. Výsledky by mohly být pravděpodobně ve čtvrtek, řekl mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

„Jedná se o ojedinělý úhyn ryb. Příčina je zatím neznámá, respektive máme podezření na nedostatek kyslíku. Teď odebíráme vzorky a po vyhodnocení těch vzorků jsme teprve schopni říct, jaká je přesná příčina,“ uvedl Ovečka.

Na výsledky rozborů čeká také bohumínská radnice. Městský úřad byl podle mluvčí Jany Končítkové o situaci informován inspekcí životního prostředí a Povodím Odry. „Po trase se odebírají vzorky a my čekáme na výsledky rozborů. Nicméně se domnívají (inspekce a povodí), že to souvisí s poklesem a následným stoupáním hladiny, nepředpokládají, že by šlo o nějakou otravu,“ uvedla Končítková. Jde podle ní ale zatím jen o předběžné vyhodnocení situace.