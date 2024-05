Ukazujeme, co je možné udělat pro podporu Ukrajiny, a že ty projekty fungují, říká poradce vlády Pojar

Lídři pěti zemí Evropské unie se v úterý večer na pražské schůzce shodli na závazku pokračovat v podpoře Ukrajiny. „Bylo důležité, že tam byli zástupci Spojených států, kteří referovali o tom, co proudí na Ukrajinu, a bude proudit v následujících týdnech a měsících z té americké pomoci,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Tomáš Pojar, poradce české vlády pro národní bezpečnost. Praha 15:22 29. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Diplomata a bezpečnostní expert Tomáš Pojar | Foto: Jana Přinosilová

Premiér Petr Fiala uvedl, že podnět ke úterní schůzce dala kritická situace na ukrajinských bojištích, kterou mohou změnit výraznější a rychlejší dodávky zbraní a munice pro ukrajinskou armádu, promítla se tahle naléhavost do konkrétního průběhu a závěrů toho včerejšího jednání?

Myslím, že ano, protože se bavili lídři za stolem o velmi konkrétních otázkách, jak lze zlepšit ty dodávky, urychlit dodávky, co jsou konkrétně priority. Tam bylo důležité, že tam byli zástupci Spojených států, kteří referovali o tom, co proudí na Ukrajinu, a bude proudit v následujících týdnech a měsících z té americké pomoci tak, aby se ta pomoc nedublovala a naopak se vzájemně podporovala, aby se Ukrajina mohla co nejlépe bránit.

Myslím, že to pro předsedy vlád a pro polského prezidenta bylo velmi informativní. Troufám si tvrdit, že i inspirativní pro to, co mají dělat oni, jakožto šéfové vlád svých zemí, ale zároveň o čem budou hovořit na širších fórech v rámci Evropské unie, Severoatlantické aliance, případně mírového fóra ve Švýcarsku, které se také bude věnovat Ukrajině.

Mluvil jste o tom, že jednání se účastnili i zástupci Spojených států, což dopředu nebylo avizováno. Můžete prozradit, kdo se za Spojené státy účastnil a co konkrétně prezentoval? Vy jste říkal, že tam byly informace, které se dozvěděly ostatní, tak jestli tam třeba byly nějaké další konkrétní přísliby z americké strany?

Byly to spíše informace o tom, co americká strana dělá, co se již podařilo v posledních týdnech, co lze očekávat v následujících týdnech i s tím výhledem do konce roku. Účast Spojených států nebyla dopředu avizována, protože by nebyla na úrovni prezidenta nebo viceprezidentky, ani ministra. Účast Spojených států byla čistě z důvodu získat konkrétní aktuální informace o tom, co USA dělají, což prezentoval náměstek pro Evropu ministra zahraničních věcí, po koordinaci, samozřejmě, s Pentagonem.

Je výsledkem té schůzky nějaká dohoda na dalším postupu, jak motivovat další spojence, jak postupovat, aby ta podpora české muniční iniciativy, případně těch dalších iniciativ byla ještě silnější?

Myslím, že je jasné, kdo koho bude oslovovat, a každý bude oslovovat někoho dalšího v rámci bilaterálních debat. Také to, jak postupovat na širších fórech, takže určitě to bude mít odezvu, určitě ta koordinace bude pokračovat. Nezapomínejme, že to bylo svolané českým premiérem, ale v úzké spolupráci s, a i ty pozvánky byly podepsány, premiérkou Dánska a premiérem Holandska, kde ta spolupráce skutečně trvá již rok a půl, rozhodně nekončí.

Toto trio je jeden z jakýchsi evropských motorů v té pomoci Ukrajině, kde společně, jakožto my tři země, ukazujeme, co je možné udělat, co funguje, co má jaký dopad a díky těmto pozitivním příkladům vlastního nasazení ukazujeme dalším, aby se připojili. Dobrým důkazem toho, že to funguje je právě muniční iniciativa, která začala na půdorysu těchto našich třech zemí, ale patnáct zemí přislíbilo konkrétní finanční prostředky.

Od některých finanční prostředky již dorazily, některé země jsou před posláním finančních prostředků, poté co byly zpracovány veškeré právní a další formality a některé země ještě čekáme, jakým způsobem si vyberou, že se do muniční iniciativy připojí. Myslím si, že to je pěkný důkaz toho, že takové projekty fungují a na pozitivních příkladech se dají budovat širší koalice, které samozřejmě mají větší dopad při podpoře Ukrajiny a její obrany.