Ukrajina a Moldavsko si zaslouží odměnu, maďarské předsednictví nevzbuzuje optimismus, říká Dvořák

Ministr Martin Dvořák (STAN) pro evropské záležitosti inicioval vznik dopisu, ve kterém se zástupci dvanácti unijních států obrátili na Belgii, aby jako předsednická země urychlila jednání o připojení Moldavska a Ukrajiny. „Chtěli bychom, aby se toho co nejvíce stihlo během belgického předsednictví, které je dané otázce možná více otevřené než následující země," říká pro Dvacet minut Radiožurnálu.

Co je cílem dopisu?

Dospěli jsme k názoru, že je čas, aby se s přibližováním obou zemí směrem k Evropské unii určitým zásadním způsobem pokročilo. Z velké části jde o výsledek tamního vývoje.

Myslíme si, že jak Ukrajina, tak i Moldavsko si zaslouží dostat odměnu za to, jak se velmi intenzivně snaží naplňovat jednotlivá kritéria a plnit domácí úkoly. Současně bychom chtěli, aby se toho co nejvíce stihlo během belgického předsednictví, které je dané otázce možná více otevřené než následující země.

Dnes je 6. června. Co se do konce belgického předsednictví dá stihnout?

Doufáme, že se podaří zahájit vyjednávání ve vyjednávacích rámcích a že by se měly uskutečnit takzvané mezivládní konference. Podle všeho to nyní vypadá, že by se vše stihnout dalo.

V cestě je právě to jedno jednomyslné rozhodnutí, kde nevím, zdali se nám ho podaří zlomit, nebo dosáhnout konsensu. Důvodem pro napsání dopisu bylo i to, abychom zvýšili tlak a aby, pokud se to podaří, mohly na konci června mezivládní konference proběhnout.

Uvedl jste, že dopis souvisí s tím, že se předsednictví od července ujme Maďarsko. Jakým způsobem by země mohla teoreticky zdržovat či komplikovat další jednání o přistoupení Ukrajiny a Moldavska?

Každá předsedající země by měla hodně potlačit své národní vnímání příslušného problému či otázky a být jen jakýmsi mediátorem, který bude diskusi moderovat a posouvat ke společným závěrům.

Zároveň má daná země rovněž možnost nedělat nic. To znamená, že pokud by vůbec nedávala věc na stůl, nebude se o ní jednat a nic dít.

Plán Maďarska neznám, avšak vzhledem k tomu, že doposud to vždy je 26 ku jedné, tedy že jsme vždy v určitém kroku narazili na jeho nezájem, snažíme se daný moment nějakým způsobem zvládnout.

To znamená, že z toho, jak se zatím zástupci Maďarska jeví, se obáváte, že by během daného půlročního období mohli být neaktivní?

Přesně tak.

Může z celkového hlediska být blížící se maďarské předsednictví pro Evropskou unii problematické?

Těžko říct. Z mého velmi subjektivního pohledu mám pocit, že způsob, jakým se maďarské předsednictví vyhlíží, není plný optimismu. V zásadě ale nevíme, co bude země v předsednické roli hrát.

Premiér Orbán je mazaný a zkušený hráč. Z předsednické pozice může začít hrát nějakou další jinou hru. Přes všechna svá silácká prohlášení však jistě nesměřuje k tomu, aby Maďarsko Unii opustilo, neboť si je vědom toho, jak moc je pro něj členství výhodné.

V případě, že by dostal šanci, mohl by se najednou stát jakýmsi výrazně mírnějším a otevřenějším partnerem pro další kroky.

Momentálně to opravdu neumím odhadnout a ani nemám, z čeho bych vyšel. Maďarsko se ve své pozici chová způsobem, který se řadě z nás nelíbí, ale neumím si představit, že by svou předsednickou roli využilo k tomu, aby si nadále hrou svou individuální hru, které nikdo moc nerozumí.

Statečné Moldavsko

Vraťme se k přístupovým jednáním, tedy hovorům mezi sedmadvacítkou a Moldavskem a Ukrajinou. Jak se v posledních měsících posunula?

Země se opravdu hodně snaží a postupně plní všechna zadání, domácí úkoly a jednotlivé kapitoly. Zůstává ale samozřejmě otázkou, zdali se s nimi do června podaří zahájit další krok a začít stanovovat jednotlivé kapitoly, které mají být probrány, a v jakém časovém sledu by se na mezivládní konferenci měla určit posloupnost jednotlivých kroků.

Ukrajina je specifickou záležitostí, protože jde o zemi ve válce, část území nemá pod svou kontrolou. Je pro nás velmi výhodné a zároveň naší povinností ji podporovat.

Moldavsko je pak rozlohou oproti Ukrajině maličké, čelí obrovské přesile svého souseda. Země je podle mě velmi statečná. Dovolím si říci, že výsledky jejich podzimního referenda budou pozitivní.

Většina Moldavanů chce vyjádřit svou aktivitu a vstup do Unie podpořit. Snaží se, statečně plní, co se dá, a to je přesně důvod, proč jim chceme dát další odměnu, neboť přístupová procedura je opravdu velmi dlouhá.

