Desítky Čechů chtějí jít bojovat proti Rusku, Zeman se k možnosti výjimky staví příznivě

Ukrajinská ambasáda eviduje desítky Čechů, kteří chtějí jít bojovat proti Rusku. Ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Plusu to řekl ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis. Zájemci ale kvůli legislativě do války na Ukrajinu nemůžou - potřebovali by výjimku od prezidenta Miloše Zemana. Ten se k ní ale podle mluvčího Jiřího Ovčáčka staví příznivě. Praha 21:45 1. března 2022

Podle ministerstva obrany už požádala o možnost vyjet bojovat na Ukrajinu asi stovka Čechů. Další žádosti eviduje prezidentská kancelář. Ředitel jejího zahraničního odboru Rudolf Jindrák Radiožurnálu řekl, že kanceláři lidé zatím poslali desítky žádostí.

Výjimku pro službu v cizí armádě může udělit jen prezident Miloš Zeman - jinak by šlo o trestný čin.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček řekl, že Zeman se k možnosti povolit Čechům na Ukrajině bojovat staví příznivě.

„Samozřejmě bychom tuto výjimku ze strany českého prezidenta uvítali. Potřebujeme pomoc a byli bychom vděční, kdyby nás naši partneři podpořili i takovou cestou,“ uvedl ukrajinský velvyslanec Perebyjnis

Ve čtvrtek bude prezident o dalším postupu jednat s premiérem Petrem Fialou z ODS. Zájem o zapojení se do boje v cizí zemi se zvýšil v celé Evropě poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval cizince k zapojení se do bojů na Ukrajině.