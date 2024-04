Nenávist proti Ukrajincům, segregace romských dětí i potraty. Amnesty International kritizuje Česko

MEDIAN: Volby by v březnu vyhrálo ANO. Levice stojí na prahu Sněmovny, TOP 09 a lidovci by propadli

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO s 32 procenty hlasů, druhá ODS by měla 14 procent a třetí Piráty by volilo 10,5 procenta lidí.