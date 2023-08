Nový ukrajinský velvyslanec v Praze? Je to vnitřní záležitost Kyjeva, řekl Lipavský před návštěvou Kuleby

Do Česka v pondělí dorazí ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Vystoupí na každoroční pořadě českých velvyslanců v Černínském paláci. Bude také jednat se svým protějškem Janem Lipavským (Piráti). Mluvit budou i o útocích Čechů na ukrajinské uprchlíky. „Tuto problematiku otevřu, aby si ukrajinská strana uvědomila, že se jedná o citlivou otázku a potřebujeme spolupracovat na tom, aby se tyto případy dále neděly,“ řekl Radiožurnálu Lipavský. Rozhovor Praha 8:24 28. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lipavský se s Kulebou setká na společné schůzce s velvyslanci i na soukromém jednání (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

O čem budeme mluvit? Jaká konkrétní témata budete rozebírat?

V pondělí bude porada velvyslanců, kteří přijeli do Prahy, abychom se vzájemně poradili o tom, jak dělat lépe českou zahraniční politiku a co jsou naše priority. Ministr Kuleba dostane možnost k nim také promluvit. Krom projevu bude také naše plnohodnotná schůzka.

Budeme hovořit o všech důležitých tématech mezi Českem a Ukrajinou, samozřejmě o válce a o tom, jakou formu podpory Ukrajina potřebuje. Vzhledem k tomu, že máme dobré vztahy, očekávám, že schůzka bude v dobré náladě.

V Praze už přes rok chybí ukrajinský velvyslanec, i když Česko patří k hlavním podporovatelům Kyjeva. Budete od protějšku chtít slyšet, kdy nového velvyslance pošle a případně kdo to bude?

My tuto otázku v jednáních s ukrajinskou stranou pravidelně vznášíme. Ale je ukrajinská záležitost, koho a kdy sem pošlou. Můžeme to přátelsky vznést, ale není to něco, na co bychom mohli tlačit.

V Česku v posledních měsících roste napětí vůči ukrajinským uprchlíkům. V nedávné době se dvě ženy staly obětí násilného útoku. Budete s ministrem mluvit i o těchto případech a ujistit ho o bezpečnosti jeho spoluobčanů?

Já s ním tuto problematiku otevřu, aby si ukrajinská strana uvědomila, že se jedná o citlivou otázku a potřebujeme spolupracovat na tom, aby se tyto případy dále neděly. Musíme uklidnit společnost, a to i společnými kroky.

V Česku se má v říjnu konat parlamentní summit mezinárodní Krymské platformy. Co to přesně je a co by summit měl přinést?

Je to meziparlamentní těleso, které vzniklo, aby se postavilo za krymské Tatary, kteří trpí pod Rusko okupací. Zároveň aby se připomínalo, že Krym není ruský, ale patří Ukrajině. Já jsem velice rád, že se tato akce bude konat v Praze. Budu o tom mluvit také ve svém projevu k velvyslancům, kteří dostali za úkol zařídit, aby byla co největší účast.