Čeští dobrovolníci pomáhají obráncům Ukrajiny. Se sanitkou jim dovezou i ‚chodící krevní banku‘

Před domem na kraji města stojí bílý Ford o hmotnosti skoro tři tuny. Vypadá zachovale, přestože ho Sam s bratrem Tedem pořídili za čtvrt milionu korun. Museli pro něj jet do Polska.

„Když jsme tomu chlapíkovi řekli, k čemu ho potřebujeme, tak nám ho dal za tuhle cenu. Klidně bychom ho mohli prodat obratem za půl milionu. Je v perfektním stavu. Musíme na něm ale máknout,“ dodává pro Radiožurnál třicátník, který byl loni na východní frontě několikrát.

„Důležitá je velká korba. Musíme postavit střechu, boky a zadek vyztužit tvrdým odolným plechem, řidiče bude chránit ve dveřích měkká balistika a na okna dáme fólie.“

Sama pozoruje z kabiny rezavý kocour, líně se protáhne a pak měkce skočí na zídku, která odděluje rodinné domy. „A to má jednu železnou nohu,“ usmívá se Sam a přemýšlí, na co zapomněl. „Je to jen protistřepinová ochrana, kulka ze samopalu proletí, ale je lepší něco nežli nic. Je třeba mít taky štěstí.“

V kabině se přehrabuje bratr Ted a ukazuje na čtyři páčky na palubní desce. „To jsou spínače, ke kterým připojíme noční vidění. Nemusíme svítit, uvidíme na tři sta metrů. Taky potřebujeme zprovoznit nezávislé topení na korbě.“ Bílý pickup dostane i nový kabát. „Aby zapadl na frontě a nebyl moc vidět,“ dodává Sam.

Chodící krevní banka

Sam nepojede sám, přidá se jeden nebo dva další vozy a především sanitka. Tu zařizuje a vybavuje Petr, řidič ze záchranky.

„Kromě základních věcí jako je monitor životních funkcí, odsávačka, kanylové sety a podobně vezeme něco, čemu já říkám chodící krevní banka. To jsou speciální vaky, které umožní transfuzi krve v polních podmínkách. Jeden bojovník daruje krev druhému bojovníkovi.“

Petr se svým kolegou, který má jako zdravotní záchranář za sebou sérii zahraničních misí, pojedou na Ukrajinu poněkolikáté.

„Odběr krve, její zpracování, aby se nesrazila a nevychladla, a samotnou transfuzi dělá samozřejmě medik, už jsme nějaké proškolili. Mělo by to trvat v závislosti na zranění a podmínkách zhruba patnáct minut.“

Dobrovolníci z Perunu založili sbírku Pořádný off-road Čechům na Ukrajině na darujme.cz a zatím vybrali přes šedesát procent cílové částky, což je 350 tisíc korun.

„Děláme to levně, většinu úprav si děláme sami, ocelové pláty máme od partnerů, lidi stále pomáhají. Spíš jde o čas, protože taky musím pracovat a vydělávat pro rodinu.“

Zdravotnickou část má na starost Petr, který založil sbírku Pomozte Medical Czech Pointu na portálu donio.cz. Cílová částka je půl milionu korun a vybraná je téměř polovina.

„První várku vaků na polní transfuzi od nás teď vezou kolegové na místo. Jedou k Bachmutu. Uvidíme, kam se dostanou. S mediky jsme domluveni. Čekají na to.“

Rychlostanovení krevní skupiny před transfuzí | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas