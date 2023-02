EU reagovala na ruskou invazi raketově, teď nesmí Ukrajinu zklamat, upozorňuje expert

Ruská vojenská agrese proti Ukrajině trvá už skoro rok. Nevyprovokované napadení státu sousedícího s Evropskou unií představovalo v mnoha oblastech obrovskou výzvu i pro unii a její členské země. „EU ukázala i vlastnosti, ve kterých není moc silná, jako je kreativita a inovace, protože v přístupu k Ukrajině překročila některá procedurální tabu,“ hodnotí reakci sedmadvacítky na konflikt seniorní analytik think-tanku Evropské hodnoty David Stulík. Praha 11:59 20. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít EU a rok války na Ukrajině. Co dál? | Zdroj: Český rozhlas

„Z pohledu Ukrajiny mohla být reakce pomalá, ale z evropského pohledu jsme zareagovali raketovou rychlostí, protože dříve se Evropská unie a její státy nebyly schopné takhle rychle domlouvat třeba na sankčních balíčcích,“ doplnil odborník na východní Evropu, který v minulosti 12 let působil v delegaci EU na Ukrajině.

Kyjev teď unii žádá o další vojenskou pomoc, ale také o rychlé zahájení přístupových rozhovorů o vstupu do EU a o brzké členství v evropském bloku. To mu Brusel slíbit nechce a podmiňuje to provedením rozsáhlých reforem na Ukrajině.

Podle Davida Stulíka si ale unie nemůže dovolit ukrajinské aspirace úplně zklamat tak, jako se toho dopouští v případě zemí Západního Balkánu.

„Kdyby se to stalo, dalo by se to označit za jakési vítězství Putina nad Ukrajinou. To zklamání a frustrace na ukrajinské straně by byla obrovská. Vedení Evropské unie si to velice dobře uvědomuje a je tam vidět snaha hledat kreativní řešení,“ tvrdí znalec kyjevského i unijního prostředí.

O jakých možnostech pro Ukrajinu se teď v sedmadvacítce diskutuje? Jaké další unijní sankce by na Rusko skutečně tvrdě dopadly a proč se jim EU zatím vyhýbá? Poslechněte si celé Bruselské chlebíčky k ročnímu výročí ruské války na Ukrajině.