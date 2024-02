Milion dělostřeleckých granátů do března na Ukrajinu doputuje, myslí si premiérův poradce Pojar

Česko má plán, jak získat milion dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu. Ten se EU zavázala dodat do března. Podle unijních představitelů je ale jasné, že se dostane jen zhruba na polovinu tohoto počtu. Další půl milion chce dodat do konce roku. Podle premiéra Petra Fialy z ODS by se munice měla kupovat i mimo členské státy. „Do března milion dělostřeleckých granátů na Ukrajinu doputuje,“ míní jeho poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Rozhovor Praha 15:14 4. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voják v záporožské oblasti připravuje dělostřelecké granáty ráže 155 mm | Zdroj: Reuters

Můžete říci, jak konkrétní byl návrh premiéra Petra Fialy? Šlo jen o návrh nakoupit munici mimo EU, nebo Česko přišlo i s nějakým konkrétnějším návrhem, třeba kde munici koupit?

To nemohu říct. Jenom podotýkám, že všechny tyto zprávy pocházejí z článku periodika Politico. A ten článek nebyl úplně přesný.

Nicméně pravdou je, že my od začátku říkáme: Soustřeďme se na posílení domácí výroby - domácí i evropské výroby. A pokud to nebudeme stíhat, tak dočasně nakupujme venku, v zemích, které jsou ochotny prodat, jsou ochotny dodat. A tímto způsobem také zásobujme Ukrajinu. A ono se to již dva roky takto děje.

A padl tedy na summitu návrh nakupovat munici mimo EU od premiéra Fialy?

Byla tam debata lídrů, která se týkala závazků vůči Ukrajině. Týkala se našeho evropského obranného průmyslu, všech těch mechanismů v rámci evropské mírové facility, tam, kde EU z evropských peněz - sami přispíváme – nakupuje. A Česká republika dlouhodobě říká: Zásobujme Ukrajinu tak, jak je to nejlépe možné, ať už je to vyrobeno u nás v ideálním případě nebo kdekoliv dál. Žádné další podrobnosti zmínit nemohu, protože by to mohlo ohrozit případné dodávky. O tom se mluvit nedá.

Role českých zbrojovek

Informace potvrdil i český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Doslova řekl, že Česko toto téma v Bruselu nadneslo, protože mu jde o výsledek, kterým má být to, aby Ukrajina měla dost munice.

Neříkám, že to tak nebylo. Premiér Fiala o tom hovořil, ale já nebudu říkat, jak konkrétní byl. Zároveň vám mohu říct, že nejkonkrétnější jste vždycky, když se bavíte mezi čtyřma očima. Takže dodávky jsou nakonec mezi tím, kdo prodává, tím, kdo kupuje, a tím, kdo dodává. A není třeba to jakýmkoli způsobem veřejně říkat, protože jedině tak by se to dalo ohrozit.

Mohu vám zároveň říct, že dvě velké české zbrojovky, které vyrábějí velkorážovou munici, tak za poslední dva roky, teda od začátku této fáze války nebo od začátku invaze směrem na Kyjev, zvýší ke druhému výročí výrobu jedna desetkrát, druhá dvanáctkrát až patnáctkrát. To si myslím, že se počítá. To je důležité, protože ten trend je jasný.

Dokážeme dodávat z vlastních zdrojů, což je optimální, a do té doby, než to dokážeme dodávat plně, tak můžeme nakupovat venku, pokud jsou ostatní ochotní prodat.

Je k tomu, aby se munice začala nakupovat mimo EU, potřeba nějaká dohoda, nějaký schvalovací proces ve strukturách EU?

Není potřeba žádná taková dohoda. Je potřeba dát dohromady peníze tak, aby se nakupovalo. Myslím, že je to o tom, že každá země může nakupovat doma, a když tam nemá co nakupovat, tak může nakupovat v zahraničí. A pak to může dodat na Ukrajinu v případě, že je někdo, kdo jí to prodá.

To se dá dělat. Děje se to od prvního dne války. A při té debatě bylo poukázáno na to, že nemusíme neustále čekat, než se evropská výroba zvýší, jako že se zvyšuje, byť je to tempo možná pomalejší, než si ostatní představovali. A paralelně s tím můžeme nakupovat venku do té doby, než si dokážeme všechno vyrobit na vlastním území.

A měl návrh premiéra Fialy u států EU kladnou odezvu? Protože faktem je, že EU neplní slib, že do března dodá milion dělostřeleckých granátů, což asi není dobrá vizitka Unie.

Na jednu stranu nedodá to ze společných fondů. Ale zároveň si myslím, že do března milion dělostřeleckých granátů na Ukrajinu doputuje. Den před Evropskou radou vyšel v The Financial Times otevřený dopis pěti evropských premiérů včetně českého a například německého kancléře nebo premiérů Dánska, Holandska a Estonska. A to jsou přesně země, které dlouhodobě spolupracují na dodávkách na Ukrajinu.

Takže to není nic nového, o čem se mluvilo v Bruselu. Bylo to jenom poukázání, jak se říká, na best practices nebo na to, co funguje a že se máme držet toho, co funguje, a pokračovat dál s chladnou hlavou a nemáme propadat panice.

Peníze z Dánska a Holandska

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell nedávno řekl, že do března se podaří dostat na Ukrajinu zhruba 520 tisíc nábojů. Nesměšujeme tu dvě věci? Jedno je tedy slib EU, že tam dodá milion nábojů, a potom jsou dodávky od jednotlivých zemí.

To je možné, že to směšujeme. Někdy je to dohromady, protože někdy jsou dodávky od jednotlivých zemí zpětně částečně propláceny Evropskou unií, takže někdy k překryvu dochází. Já si troufám tvrdit, že náš systém zásobování Ukrajiny je daleko flexibilnější, rychlejší a s daleko lepšími výsledky než systém, který se snaží řídit Josep Borrell.

To mě právě zajímá, jestli se rýsuje nějaká změna, jestli se rýsuje situace, že by EU přistoupila k rychlejším dodávkám i mimo země EU, jestli je na tom v EU alespoň částečná shoda nebo jestli jsou státy přístupné něčemu takovému.

Nevím, jestli to dokáže EU jako taková, ale některé členské země to dokážou. Naše dlouhodobá spolupráce s Holandskem, Dánskem nebo Spojenými státy, tedy mimo EU, případně dalšími zeměmi, pokračuje, funguje a je to jenom Holandsko a Dánsko, které v Česku v posledním roce utratily asi 40 miliard korun na nákupy přes české firmy, na nákupy v Česku a na dodávky na Ukrajinu.

A to je mechanismus, který podporujeme, protože to posiluje jak českou ekonomiku, tak to vede k rychlejšímu systému dodávek na Ukrajinu.

Pracujeme na bilaterální úrovni s evropskými státy, které jsou ochotné takto pracovat a které vidí, že to je systém funkční, rychlejší a že daleko více pomáhá. A peníze nakonec zůstávají na evropském kontinentě. Takto chceme pokračovat dál. A budeme rádi, když se připojí další země.

Článek v Politicu mluvil o možných dodávkách ze tří dalších mimoevropských zemí. Byla to Jižní Korea, Jihoafrická republika a Turecko. Byly tyto informace přesné?

Toto nejsou informace, které by pocházely od Česka. A takto premiér Fiala nikdy nehovořil a tyto země nezmínil. To vám můžu garantovat.

Mluvil jste o tom, že informace z Politica nebyly úplně přesné. V čem?

Byla to taková směsice, co Politico poskládalo dohromady. Například to evokuje, že by premiér Fiala hovořil o těchto třech zemích. Ale premiér nehovořil o žádných třech zemích. To vám můžu garantovat.

Dávat dohromady českou iniciativu s nějakým číslem, které tam bylo publikováno, a dohromady s těmito třemi zeměmi není pravda. Jestli někdo jiný hovořil o konkrétních zemích při debatě lídrů, která byla uzavřená, to nevím. A i kdybych to věděl, tak bych to neříkal.

Ale můžu vám říct, že premiér Fiala hovořil obecně o tom, že máme pomáhat rychle a účinně, že máme nakupovat doma a budovat domácí kapacity, a to ještě rychleji, než budujeme. Ale pokud nám to nestačí v danou chvíli v následujících 12 měsících, tak pojďme nakupovat i venku a pojďme dodávat zvenku. Pokud se najde někdo, kdo nám prodá.

Petr Fiala a Tomáš Pojar | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz