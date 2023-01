‚Při transportu byla těsně před smrtí.‘ Roční Julii nedokázali na Ukrajině pomoct, zachránili ji Češi

V loňském březnu byla šestnáctiměsíční Julie pár kroků od smrti. Opařená na 60 procentech těla ležela v ukrajinském Lvovu v nemocnici, kde jí lékaři nedokázali pomoct. Život jí zachránila nejsložitější akce loňského roku, kterou organizoval humanitární program ministerstva vnitra MEDEVAC. Podílely se na ní desítky lidí v mnoha zemích. Praha / Lvov 13:34 22. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dívka utrpěla popáleniny na 60 procentech těla | Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Jeden z lékařů, kteří se o Julii starali, poslal přes aplikaci WhatsApp fotku zraněné dívky svému známému lékaři do Prahy – přednostovi popáleninového centra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady Robertu Zajíčkovi. Zeptal se ho, jestli by nedokázal poradit, co s malou pacientkou dál.

Zajíček sice na Ukrajině nebyl, ale během několika dnů se mu podařilo pacientku do Prahy dostat a navíc živou, což při tak rozsáhlém poranění považuje téměř za zázrak.

„Ležela tam čtyři dny, než se ji podařilo transportovat k nám do České republiky. Je to první dětský pacient s tak těžkým popálením, který byl akutně transportován do země Evropské unie, což si myslím, že je obrovský úspěch České republiky,“ říká Zajíček.

„Transport dítěte přes hranici Ukrajiny a Polska v noci na dýchacím přístroji je velký problém. Muselo být vyloženo z jedné sanitky a přeloženo do jiné. Takové dítě, které prakticky nemá kůži, velice snadno podléhá podchlazení, zvlášť při transportu,“ vysvětluje složitost operace.

‚Těsně před smrtí‘

Dneska je Julie zpátky doma nedaleko Lvova. Hraje si se starší sestrou a jejich matka posílá Robertu Zajíčkovi vděčné fotky a videa veselé dívenky.

„Když jsme ji transportovali, tak byla těsně před smrtí. Vzhledem k tomu, v jakém byla stavu, si myslím, že to je perfektní,“ komentuje Julii dnes.

Transporty raněných zajišťuje po oficiální státní linii MEDEVAC, který patří pod ministerstvo vnitra a odbor azylové a migrační politiky. Jeho ředitelka Pavla Novotná má letos na humanitární pomoc po celém světě vyčleněno 60 milionů korun.

„Země přibývají. I v loňském roce jsme měli některé rekognoskační mise, které zjišťují, jestli je možné program MEDEVAC aplikovat i v dalších zemích. V minulém roce to byla například Zambie nebo Rwanda,“ říká Novotná.

MEDEVAC působil vloni v sedmi státech a zajistil operaci 833 pacientů, školení lékařů v afrických zemích a vybavení několika nemocnic.