Ukrajina si podle Pavla zaslouží členství v NATO. Téma ale není na pořadu dne, říká poradce premiéra Pojar

Nově zvolený prezident Petr Pavel se v rozhovoru pro zahraniční média pochvalně vyjádřil o české a polské pomoci Ukrajině a nastínil možnost dodání dalšího vojenského vybavení. Zahraniční politiku má na starosti primárně vláda, Pavel s ní ale chce postupovat v souladu. „Bude koordinovat zahraniční politiku s ostatními ústavními činiteli. Je dobře, že se uskutečnila první schůzka," komentuje poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Praha 0:10 3. února 2023

„Musí se ledacos sladit, vzájemně se informovat a pak si myslím, že si to více sedne. Na druhou stranu byl Petr Pavel zvolen se silným mandátem, takže jistě bude své názory také promítat do zahraniční politiky,“ dodává Pojar. „Je to zcela přirozené.“

Dosavadní Pavlův postup však není pro opozici dostatečným důkazem o koordinaci. „První výstupy mě o tom příliš nepřesvědčily. Přičítám to ale tomu, že pořád jede na vítězné euforické vlně. Po středečním setkání si myslím, že se to srovná. Doufám, že budou koordinovat kroky společně,“ rozebírá poslankyně za hnutí ANO Jaroslava Pokorná Jermanová

Petr Pavel se také vyslovil pro členství Ukrajiny v NATO, což vláda v dlouhodobém horizontu podporuje. „Svobodná Ukrajina má právo si zvolit, jestli chce být součástí nějakého paktu. Je v našem zájmu, aby to byla stabilní část Evropy. Ale není to něco, co je na pořadu dne,“ uvádí Pojar.

Dodávky vybavení na Ukrajinu

„V tuto chvíli musíme podporovat Ukrajinu, aby se vůbec mohla bránit. V tom rozpor není a jde o to, kdy a jakým způsobem se bavit se všemi spojenci a samozřejmě i s Ukrajinci,“ doplňuje Pojar. Podle něj je to budoucí záležitost, ve které je mezi vládou a budoucím prezidentem shoda.

„Pomoc by měla být taková, aby nedošlo k omezení našich obranných schopností.“ Jaroslava Pokorná Jermanová

V souvislosti s dalšími dodávkami vybavení z českých zásob na Ukrajinu však poslankyně upozorňuje na riziko snížené obranyschopnosti státu. „Nejsem odborník na vybavení naší armády. Domnívám se, že pomoc by měla být taková, aby nedošlo nějakým způsobem k omezení našich obranných schopností,“ komentuje Pokorná Jermanová.

Podle ní je však v momentální situaci nezbytné Ukrajině nadále pomáhat. „Na tom se shodneme i v hnutí ANO do té doby, než nějakým způsobem bude konflikt na Ukrajině ukončen. My doufáme, že to bude co nejdříve a že se rozjedou mírová jednání,“ dodává.

V celém pořadu se také dozvíte, jak se hosté dívají na Pavlův vztah k Číně a Tchaj-wanu a proč by podle nich jako prezident neměl zemi utiskovanou Čínou navštěvovat nebo v čem je výhodné členství ve skupině V4 a jaké komplikace se s ním pojí. Provází Martina Mašková.