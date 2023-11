Česko zveřejnilo seznam zbraní pro Ukrajinu. ‚Udělali jsme to, aby nebyl zničen světový řád,‘ říká expert

Česko je jedním z významných dodavatelů vojenské pomoci pro Ukrajinu. Ministerstvo obrany čerstvě zveřejnilo seznam zbraní a munice, které do začátku října poslala Praha ukrajinské armádě. „Ukazuje to jak českému voliči, Ukrajině, tak i světové veřejnosti, co všechno Česko udělalo, aby nebyl zdemolován světový řád,“ říká v rozhovoru bývalý náměstek ministra obrany Daniel Koštoval, který působí v Centru transatlantických vztahů. Rozhovor Praha 21:07 11. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socha zvaná Matka vlast v Kyjevě | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Řadu z těch údajů zveřejnila šéfka resortu Jana Černochová (ODS) už zhruba před půl rokem. Teď tedy máme oficiální seznam, a to po žádosti politického hnutí Přísaha. Proč ten seznam nebyl zveřejněn dřív?

Seznam nebyl zveřejněn, protože není dobré dopředu říkat nepříteli, jakou techniku máte k dispozici – v tomto smyslu ukrajinská armáda. Další důvod byl potom ten, že úsilí podpořit Ukrajinu má nějaký průběh.

Je to proces, kdy je třeba některé věci domluvit a tak dále. To znamená, že dost často není dobré, když se věci zveřejňují v průběhu, protože to může ohrozit řešení té pomoci.

Teď už tedy nebyl důvod to utajovat?

V tuto chvíli je fáze konfliktu na Ukrajině taková, že to bylo dobré zveřejnit. Ukazuje to jak českému voliči, Ukrajině, tak i světové veřejnosti, co všechno Česko udělalo, aby nebyl zdemolován světový řád.

V dlouhém výčtu figuruje například 62 tanků, 16 systémů protivzdušné obrany, tisíce raket do raketometů, desítky tisíc dělostřeleckých nábojů, přes čtyři miliony nábojů pro ruční zbraně. Kterou z dalších položek byste ještě sám zvlášť zmínil, i co se týče významu pro ukrajinskou armádu?

Na ukrajinském bojišti je v tuto chvíli důležitá palebná síla. V tomto ohledu se bavíme o tancích, houfnicích, raketometech a samozřejmě o munici do nich. V tomto smyslu Česko poskytlo Ukrajině vybavení pro celou jednu brigádu, což je poměrně významná záležitost.

Většina těch zbraní a munice byla vyrobena před desítkami let. Pokud je darujeme, znamená to, že české armádě nijak zvlášť nechybí?

Česká armáda potřebuje nahradit tyto prostředky. To, že jsme je darovali, je dobře, stejně bychom je museli časem likvidovat. Je všeobecně známo, že česká armáda díky navýšení obraného rozpočtu prochází masivní modernizací, a tyto prostředky by stejně musely být nakonec nějakým způsobem armády vyřazeny, případně zlikvidovány.

Tohle byl nejlepší způsob, jak pro ně najít užitek nejenom pro našeho spojence, ale i pro Českou republiku, protože podpora Ukrajiny je zásadním způsobem i podpora českých bezpečnostních zájmů a jejich prosazování ve světě.

Ministryně Černochová před pár měsíci uvedla, že Česko má ještě co Ukrajině poslat, ale zásoby se tenčí. Dá se z toho odvodit, že teď už vojenské dodávky budou o poznání skromnější?

Pokud jde o těžkou techniku, jako jsou například tanky nebo bojová vozidla pěchoty, tak se zásoby výrazně ztenčily a my potřebujeme dostat nová moderní. Tam, kde je velký prostor pro pomoc, je to samozřejmě otázka dodávek munice, ať už do houfnic, to znamená ta velkorážní munice, anebo malorážní munice do ručních palných zbraní, ať už jsou to útočné pušky, pistole nebo škorpiony a podobně.

Česko podle resortu zatím dodalo napadené Ukrajině techniku a materiál v hodnoty 1,2 miliardy korun. Jak si v tomhle směru stojíme mezi spojenci Ukrajiny?

Je důležité zdůraznit, že Česká republika poskytla na začátku konfliktu v některých ohledech pomoc úplně jako první. Poskytla Ukrajině těžkou techniku a v průběhu času jsme se udrželi v první desítce.

A to je velmi důležitý údaj, protože na to, jak je Česká republika velká, jak má velkou armádu, jak má velké zásoby techniky, tak je to skutečně výsledek velkého úsilí.

Jak se České republice daří nahrazovat darované zbraně?

O kontraktech se jedná, některé byly i uzavřeny, například o bojových vozidlech pěchoty. Domluvil se i nákup nových tanků Leopard. Je to průběžný proces, který je úměrný tomu, jak jsou k dispozici rozpočtové prostředky.

Já si troufám říci, že to je v základní rovině adekvátní. Do budoucna to znamená, že by podle mého soudu mělo ministerstvo obrany přistoupit i ke smlouvám, které by zajišťovaly techniku i do skladů pro aktivní zálohy.