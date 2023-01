Plné stoly jídla, ale daleko od nejbližších. Jak slaví ukrajinští uprchlíci pravoslavné Vánoce v Česku?

Plné stoly jídla, hodně lidí kolem, ale daleko od domova. Tak slaví tisíce ukrajinských uprchlíků své pravoslavné Vánoce, které mají kvůli juliánskému kalendáři posunuté až na začátek ledna. Na slavnostní chvíle se chystá i 46letá Tatjána, která našla dočasné útočiště v obecním bytě v ostravské části Stará Bělá. Žije tam s dospívající dcerou, manžel bojuje na frontě a dospělý syn musel zůstat na Ukrajině. Ostrava 16:15 7. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pirožky, které Tatjány připravila k vánoční večeři | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

V kuchyni u Tatjány to nádherně voní. Na stole je pokrm, který připomíná naše ovocné knedlíky, ale ovocné nejsou, v míse je zelí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příběh Tatjány, která slaví pravoslavné Vánoce v Česku daleko od manžela

Se svou 14letou dcerou chce Tatjána strávit pravoslavné Vánoce ve společnosti ukrajinské kamarádky, která žije u české rodiny.

„Když se spolu sejde hodně lidí, je to dobré znamení pro příští rok,“ říká Tatjána. Čím více lidí u stolu, tím lépe, dodává. Zároveň ale přiznává, že odloučení od rodné země je pro ni náročné.

„Nemohu vidět manžela, svého syna, maminku, což je pro mě moc těžké a často kvůli tomu brečím. Proto se chceme na Ukrajinu vrátit, čekáme ale, až bude klid. Zatím na to je brzy – není tam bezpečno, chybí elektřina, teplo i voda, a lidem se proto špatně žije,“ vysvětluje.

Tatjána chystá vánoční jídlo | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

České Vánoce na Ukrajině

Na českých Vánocích Tatjánu nejvíc zaujalo voňavé a sladké vánoční cukroví a má velký plán, že až se vrátí na Ukrajinu, bude ho tam péct také. „Takový zvyk na Ukrajině nemáme, je přitom moc dobré. Chci si vzít recept a vánoční cukroví také péct.“

„České Vánoce jsme s dcerou oslavily na Ukrajině. Manžel měl dovolenou a my ho neviděly již osm měsíců. Slavili jsme to proto společně, na návštěvu přišly kamarádky. Byl to takový vánoční dárek,“ říká s úsměvem.

Tatjána teď aktuálně řeší problém s bydlením, protože v obecních bytech mohou zůstat maximálně do konce února. Budova, kde je i zdravotní středisko, se bude celá opravovat, a tak intenzivně hledá nové bydlení. Ideálně, které by bylo blízko školy ve Staré Bělé, kam chodí její dcera.