Vojáci převezli do Prahy těžce popálenou 18měsíční Ukrajinku. Jedná se o první podobný transport

Čeští vojáci letecky dopravili z Polska do Prahy osmnáctiměsíční ukrajinskou dívku, která utrpěla popáleniny na 60 procentech těla. Na Ukrajině, čelící ruské invazi, by jí nebylo možné poskytnout náročnou odbornou péči. Jde o první převoz takto popáleného člověka do Evropské unie od počátku bojů, informovalo v sobotu ministerstvo vnitra.

Praha 11:51 26. března 2022