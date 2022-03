Analytik: Od jednání Moskvy s Kyjevem nic nečekám. Průlom nastane, až se Putin prohlásí za vítěze

Dosavadní průběh běloruských rozhovorů mezi Kyjevem a Moskvou o ukončení konfliktu vnímá Tomáš Pojar, bezpečnostní analytik a poradce premiéra Petra Fialy (ODS), jako bezúspěšná: „Vidím tu a tam jinou rétoriku. Ale ten, kdo rozhoduje, je Vladimir Putin. A ten zatím rétoriku nezměnil. Co říkají jiní ruští představitelé, u kterých můžeme určitý posun vidět, není podstatné. Podstatné je, co si myslí a jak velí Putin. Zatím opakuje to samé.“ Praha 16:05 8. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko-ukrajinská jednání v Bělorusku | Foto: Alexander Kryazhev | Zdroj: Reuters

Ruský prezident v zásadě žádá podrobení Ukrajiny, soudí analytik.

„Proto bych od těchto rozhovorů zásadní průlom neočekával, možná nějaké dílčí dohody o humanitárních koridorech. Ale ty také zatím nejsou příliš dodržovány, zejména z ruské strany,“ říká

„Průlom nastane tehdy, až se Putin prohlásí za vítěze a bude ochoten zastavit palbu. Ale v tuto chvíli požaduje po Ukrajině v zásadě kapitulaci,“ shrnuje Pojar vyhlídky na vyřešení konfliktu u jednacího stolu.

Otázkou je podle něj i to, co mohou přinést úterní jednání premiéru Visegrádské čtyřky s britským premiérem Borisem Johnsonem.

Možnost, že by se Ukrajina stala součástí V4, Pojar zpochybňuje: „Visegrádská čtyřka je jasné spojenectví čtyř zemí, funguje to tak už delší dobu. Ale V4 má partnerství i s jinými zeměmi, v minulosti to byla i Ukrajina.“

Jak se chystá V4 pomáhat Ukrajině? Poslechněte si celý rozhovor, ptá se Jan Pokorný.