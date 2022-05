Green Deal má i bezpečnostní rozměr, díky válce na Ukrajině to Češi pochopí, věří Špicar

Drtivá většina členských zemí Evropské unie je pro ukončení odběru ropy z Ruska. Až na výjimky by k tomu mělo dojít do konce tohoto roku. „Firmy jsou zvyklé, že hlavní pomocnou ruku najdou na konci své paže, a tak se snaží dělat maximum pro to, aby byly na fosilních palivech dodávaných z autoritářských režimů co nejrychleji a co nejméně závislé,“ uvádí viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Interview plus Praha 9:02 5. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít