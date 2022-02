Českou ambasádu v Kyjevě opustilo šest pracovníků. S dalším omezením nepočítáme, říká náměstek Smolek

Česko je podle premiéra Petra Fialy (ODS) dobře připravené na případné zhoršení situace na rusko-ukrajinské hranici. Už dříve vyzvala česká diplomacie všechny Čechy, aby zvážili co nejdřív opustit Ukrajinu. V případě problémů se mohou obrátit na nouzové linky české ambasády. „Není ve hře její přesun, ani další omezení,“ řekl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek ve vysílání Radiožurnálu. Praha 10:06 15. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký voják před nasazením na svou misi v Polsku | Foto: Nathan Posner | Zdroj: ČTK / AP

Máte vyčíslené, kolika českých občanů se teď týká ta výzva ministerstva zahraničí, aby opustili Ukrajinu?

V tom systému Dobrovolné registrace občanů je momentálně 159 osob, což je od pátku výrazný nárůst, kdy jich tam bylo 69. Pohybujeme se ale v řádech nízkých stovek, v reálu to budou dvě desítky osob, které by potřebovaly od nás nějakou asistenci v případě nouze. Těm, kdo nechali v systému DROZD telefonní číslo, jsme se snažili o víkendu aktivně volat. Celkem jsme se dovolali čtyřiceti osobám. Číslo tedy bude podle mě ještě daleko nižší než zmíněných 159.

Existuje nějaká konkrétní pomoc pro Čechy, kteří se dostanou třeba do nějakých problémů a z Ukrajiny chtějí odjet?

Oba naše úřady na Ukrajině – Velvyslanectví v Kyjevě i Generální konzulát ve Lvově – mají nouzové linky, které jedou nonstop. Je tedy možné tam kdykoliv zavolat, pokud by byl někdo v nouzi.

Konzultuje ministerstvo zahraničí s ČSA případně s dalšími leteckými společnostmi možné omezení letů mezi Českem a Ukrajinou?

Ne, ČSA to s námi nekonzultují. Mají vlastní bezpečnostní politiku. Je pravda, že například KLM (nizozemské aerolinky, pozn. red.) od včerejška zrušilo své lety na Ukrajinu, na druhou stranu s ohledem na záruky ukrajinské strany jsou naopak letecké společnosti, které obnovují prodej letenek. Ta situace je tedy zatím neutrální.

Česko je podle premiéra Petra Fialy (ODS) připravené na případný nápor uprchlíků z Ukrajiny. Co to konkrétně znamená? Jak přesně se na to připravujeme?

Jde o obecné mechanismy pomoci, které jsme Ukrajincům v zásadě poskytovali i v minulosti, zejména našim krajanům, to znamená osobám s českým původem. Jenom jsme to dělali v menších počtech, kdyby ty počty byly vysoké, musely by nastoupit daleko silnější mechanismy. Nicméně toto je primárně agenda ministerstva vnitra.

Říkáte osoby s českým původem. Co ti ostatní uprchlíci, kteří by museli Ukrajinu opustit a šli by směrem na západ?

Na ně by se vztahovaly velmi podobné mechanismy, bylo by to zejména pro ty, kteří by žádali o azylový status. Toto je ale skutečně otázka na ministerstvo vnitra.

V jaké fázi jsou teď přípravy na možnou evakuaci české ambasády v Kyjevě?

Je to tak, že všichni rodinní příslušníci opustili Velvyslanectví v Kyjevě, zůstali tam pouze naši pracovníci. Celkem šest pracovníků se rozhodlo vrátit do České republiky, takže máme o něco snížené počty na velvyslanectví. Nicméně v tuto chvíli není na místě ani přesun velvyslanectví do jiného města na Ukrajině, ani další snižování počtu pracovníků.