Víc tanků a dělostřelectva. Boje na Donbasu můžou připomínat 2. světovou válku, říká generál Mičánek

Válka na Ukrajině přechází do nové fáze. Po neúspěšné snaze dobýt hlavní město Kyjev se ruské jednotky stahují ze severu země na východ. „Naznačuje to, že celá operace bude přeplánována a hlavní úsilí se teď zaměří na zabrání celé Doněcké oblasti a případně posílení pozic na jihu u Černého a Azovského moře,“ řekl pro Český rozhlas Plus generál v záloze František Mičánek.

