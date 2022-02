Tvrdé sankce a jednotný postoj. Západ je podle Fialy připravený reagovat na ruský vpád na Ukrajinu

Evropa je krok od války. To v České televizi prohlásil premiér Petr Fiala z ODS. Stále podle svých slov věří v mírové řešení, i když pravděpodobnost ruské invaze na Ukrajinu se zvyšuje. Ruská vojska jsou podle něj schopna útoku v jakýkoli okamžik. Vyzdvihl zcela jednotný postup spojenců. Domnívá se, že s tím ruský prezident Vladimir Putin nepočítal. Praha 13:40 20. 2. 2022 (Aktualizováno: 14:42 20. 2. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Situace na Ukrajině je podle premiéra Petra Fialy (na snímku) každým dnem vážnější a není přehnané tvrdit, že Evropa je krok od války | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Fiala zdůraznil také připravenost západních zemí uvalit v případě agrese na Rusko sankce. Podle dlouhodobých odhadů by v takovém případě Česko zřejmě patřilo k zemím, které by sankce více zasáhly. Je pravděpodobné, že by pak dostalo kompenzace, uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce.

„Ta situace je vážná a je vážnější každým dnem. A není přehnané tvrdit, že Evropa je krok od války, což je něco naprosto do nedávna ještě nepředstavitelného,“ řekl Fiala.

Poukázal na to, že všechny pokusy o diplomatické řešení zatím nevedou k žádnému výsledku. Rusko podle něj staví buď nerealistické požadavky, nebo žádného výsledku dosáhnout nechce.

Premiér ale stále věří v diplomatické řešení. „Dělá se vše pro to, aby k diplomatickému řešení došlo,“ poznamenal. Poukázal na jednání, která se konají v různých formátech.

Západ ale podle premiéra musí být připraven na to, že snaha o mír dobře nedopadne. „Pravděpodobnost vojenského útoku na Ukrajinu se bohužel zvyšuje každým dnem,“ dodal.

Unikátní jednota

Za podmínku odrazení Ruska od agrese označil západní jednotu. Rusku je podle něj potřeba nastavit jasné hranice. Pokud je překročí a na Ukrajinu zaútočí, musí za to tvrdě zaplatit.

„Tato jednota tady nebyla. Ani při obsazení Krymu,“ řekl ke společnému postupu západních zemi. Označil ho za nesmírně silný.

Evropská unie si je podle něj vědoma nutnosti postupovat společně, společný postup se projevuje i za zavřenými dveřmi, řekl. Lídři Evropské unie také podle něj nepochybují o nutnosti transatlantické vazby.

Myslí si, že s takovým přístupem Putin nepočítal a nečekal ho. Ruský prezident ale podle něj nainvestoval obrovský ekonomický i politický kapitál do přípravy agrese, což snižuje šanci na dohodu.

Fiala poukázal na historické zkušenosti, kdy k válkám s tragickými důsledky vedly často iracionální rozhodnutí a původně omezený konflikt se rozrostl na světovou válku.

Záminka pro útok

Za velmi citlivou debatu označil požadavek uvalit již nyní na Rusko sankce. „Musíme si uvědomit, že Rusko hledá záminku pro útok a pro nedohodu. A ty záminky Rusku konkrétními kroky je zbytečné dávat,“ řekl.

Jaká je aktuální situace na Ukrajině ?



Rusko vytváří a šíří dezinformace a nepravdy, aby mělo záminku k vojenskému vpádu na ukrajinské území. Podpora Ukrajiny je v zájmu Česka a EU .



Více zde ⬇️#StandWithUkraine pic.twitter.com/NRZhv6nKUX — MZV ČR (@mzvcr) February 20, 2022

Západní sankce jsou podle Fialy připraveny v různých úrovních podle toho, jak by ruská agrese vypadala, zda by šlo o masivní kybernetický útok nebo o vstup vojsk. Nesmějí být kosmetické a Rusko skutečně postihnou. Zveřejnit jejich podobu by nyní bylo netaktické.

Zdůraznil, že západní země nejsou připraveny obětovat Ukrajinu a její budoucnost a udělat ústupky, které by se nakonec ukázaly jako špatné a slabé.

Evropská unie vyhodnocuje míru dopadu sankcí na jednotlivé členské státy. „Je zde připravenost těm, co by byly postiženy nejvíc, tak to nějakým způsobem kompenzovat,“ uvedl.

Česko by podle něj bylo zasaženo podle toho, jaký typ sankcí by byl uplatněn. Připustil ale, že podle dlouhodobých odhadů by Česká republika patřila k zemím, kterých by se sankce dotkly. Pravděpodobně by pak získala kompenzace.

Následně Fiala připomněl dosavadní pomoc Česka Ukrajině v podobě daru dělostřelecké munice nebo v oblasti zdravotnictví. Druhou fází podle něj je dar deset milionů korun na zdravotnický materiál. Pokud by se tamní humanitární situace zhoršila, mohla by následovat další humanitární pomoc za asi 100 milionů korun, řekl.

Zatím podle něj nepřišel požadavek, aby česká armáda vyslala své vojáky na Slovensko. Fiala si to dovede osobně představit, musely by o tom ale rozhodnout vláda a Parlament.