Pražské Kongresové centrum opět přijímá uprchlíky z Ukrajiny, čekací doba je přes pět hodin

Asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky v pražském Kongresovém centru se v úterý brzy ráno opět otevřelo a přijímá další běžence. V pondělí se ve frontě nahromadilo tolik žadatelů o vízum, že museli pracovníci střediska příjem běženců dočasně zastavit, hasiči pak uprchlíky převáželi do jiných asistenčních center v Česku. V úterý odhadovali pracovníci čekací dobu asi na pět hodin. Praha 19:04 8. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asistenční centrum pomoci ukrajinským uprchlíkům v Kongresovém centru | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do centra proudí stovky lidí, zejména žen a dětí, kteří ze své vlasti utekli před ruskou agresí. Mezi nimi je třeba Lilia se svojí dcerou, ta přijela z válkou zasaženého Charkova.

Lilia už v Česku žila, její dcera má ale stále ukrajinský pas. Právě lidem v takové situaci dobrovolníci centra pomáhají .

Lilia zanechala v Charkově, jednom z měst, které ruská armáda ostřeluje nejvíc, manžela. „Bojím se o něj. Je mu 65 let, nebojuje, ale zůstal, aby pomáhal lidem,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

V podobné situaci je taky Tatiana. Ze západní části Ukrajiny do Česka přijela v neděli. Žádat o azyl přichází s přítelkyní svého syna, on i Tatianin manžel museli kvůli povolávacímu rozkazu na Ukrajině zůstat.

Přes 15 tisíc uprchlíků

Podle hasičů už na Vyšehradě pomohli více než 15 tisícům uprchlíků. V asistenčním centru lidé si lidé kromě víza mohou požádat taky o ubytování, dávky v hmotné nouzi a sjednají si zdravotní pojištění. V pondělí odbavilo vyšehradské asistenční centrum 3084 lidí. To je podle mluvčí hasičů Kateřiny Suchánské jeho limit, a proto museli vyhlásit stop stav.

Hasiči původně předpokládali, že stopka bude trvat asi 24 hodin. Ještě v pondělí v sedm večer tady na registraci čekalo asi tisíc lidí. Ve frontě strávili osm devět hodin. Nakonec je ale pracovníci stihli odbavit dřív, a tak Kongresové centrum v 5.45 začalo ukrajinské uprchlíky zase přijímat.

„Jsou zmatení a neví, co dělat. Někteří jsou v silném smutku, ale nedávají to moc najevo,“ říká dobrovolník Matvaj Safranko. Je tady poprvé. Na to, aby uprchlíkům poradil, mu stačí ruština, která se ukrajinštině podobá.

Do Česka přišlo z Ukrajiny kvůli ruské invazi podle ministerstva vnitra už více než 100 tisíc lidí. Na cizinecké policii a v asistenčních centrech by se měli zaregistrovat do tří dnů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) oznámil, že vláda chce lhůtu pro registraci uprchlíků prodloužit na 30 dnů.