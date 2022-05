Mičánek: Když Ukrajinci dostanou zbraně, může trvat i půl roku, než budou moci přejít do protiofenzivy

Proč se Rusku podařilo navzdory tuhému odporu Ukrajinců obsadit část území Donbasu? Jak moc záleží ve válce na rychlém dodání zbraní? A jak strategicky významná jsou Ruskem obsazená města Popasna a Lyman? Hostem odpolední publicistiky Radiožurnálu byl František Mičánek, brigádní generál v záloze a emeritní děkan prestižní vojenské školy NATO Defense College v Římě. Rozhovor Praha 20:43 27. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hostem odpolední publicistiky byl František Mičánek, brigádní generál v záloze a emeritní děkan prestižní vojenské školy NATO Defense College v Římě | Zdroj: archive of University of Defense in Brno

Ruská armáda na Donbase dosahuje územních zisků, i když se Ukrajina ze všech sil brání a ruský postup zpomaluje. Uvádí to americký Institut pro studium války. Moskva má nyní pod kontrolou 95 % Luhanské oblasti. Ruské jednotky se dál snaží obklíčit ukrajinské vojáky u Severodoněcka a Lysyčanska. Nově dobyli několik vsí severozápadně od města Popasna a zřejmě i město Lyman.

Na jihu země Rusové posilují své jednotky okupující Chersonskou oblast. Po několika týdnech klidu ruské baterie opět ostřelovaly východoukrajinské město Charkov. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského vyhnala ruská agrese z domovů asi 12 milionů lidí.

Čím je způsobený postup ruské armády na Donbasu? Dokázalo Rusko soustředit elitní jednotky v jednom směru a lépe zkoordinovat dělostřelectvo, pěchotu a další vojáky a zbraně?

To, co jste říkal, je v podstatě jeden z faktorů, které působí ve prospěch ruské armády. To znamená, že se Rusům znovu podařilo zúžit frontu, seskupit větší palebnou podporu a soustředit větší počet jednotek právě na východním směru na Lysyčansko a Severodoněcko.

Druhý faktor, který je potřeba vzít v úvahu, je počasí. Už totiž pominuly jarní plískanice a půda ztuhla, což dává útočníkovi možnost používat nejenom zpevněné komunikace, ale samozřejmě i široký terén. Tato oblast Donbasu je navíc poměrně rovinatá, takže je ideální pro použití větších svazků tankových a motorizovaných jednotek a nasazení dělostřelectva.

Třetím faktorem je to, že díky tomu, že Rusové dosáhli svého cíle na jižním směru, tedy že padl Azovstal a byl ukončen jakýkoliv odpor v Chersonské oblasti. Mohli tak přesunout některé svoje jednotky a hlavně dělostřelectvo právě na východní směr k Severodoněcku.

Jak strategicky významná jsou Ruskem obsazená místa jako Popasna nebo zřejmě i Lyman?

Poměrně výrazně, protože tam vzniká takový výběžek, který je právě od Izjumu přes Lyman, Severodoněck, Popasnou a potom na Horlivku, kde se Ukrajinci pořád ještě brání. Nicméně pokud by se Rusům podařilo útočit jižním směrem a vyjít jim naproti k tomu výběžku právě z Popasné anebo z Horlivky, tak může dojít k obklíčení poměrně značného počtu ukrajinských jednotek.

Tam se hovoří o dvou nebo třech brigádách, které jsou v této oblasti rozmístěny, což by bylo velice nepříjemné. Ale zatím, bohudík, tomu tak není. Ukrajinci velmi dobře uplatňují pružnou obranu a ustupují. Nicméně ten ústup samozřejmě znamená územní ztráty.

Když mluvíte o pružné obraně, vzpomněl jsem si, že jsem slyšel spojení, že uplatňují tzv. manévrovou obranu. Je to totéž?

Ano, v podstatě je to totéž. Manévrová obrana je v podstatě to, že necháváte útočníka postupovat a ve vhodném okamžiku, kdy se zastaví, jste schopni zrealizovat protiútok, nebo případně vytváříte různé léčky s využitím terénu. Takže se v podstatě jedná o synonymum pružné obrany.

Jak je pravděpodobné, že se skutečně ruským jednotkám v této oblasti podaří sevřít ukrajinskou obranu do kleští já a provést nějaký rozhodující průlom, po kterém by mohli postupovat hlouběji do vnitrozemí?

Tady bude strašně záležet na tom, jak se Ukrajinci rozhodnou. Můžou bránit území, neustoupit z toho výběžku a přesunout tam další posily. To bude poměrně složité, protože tím, jak se objevují informace o znovu zahájení ostřelování Charkova, případně o budování nějaké tříliniové obrany na jihu, Rusové neumožňují Ukrajincům stáhnout posily z těchto dvou směrů a výběžek posílit.

Můžou ale také provést taktický ústup. Tím by zachránili svoje jednotky pro další použití, nicméně by také ztratili území. Takže se prostě jedná o takovou Sofiinu volbu. V této situaci bohužel neexistuje ideální řešení.

Ukrajinská strana si stěžuje, že se zpožďují dodávky těžkých zbraní z Německa i ze Spojených států. Chybí jí teď zvláště salvové raketomety nebo houfnice s dalším dostřelem. Může být rychlost těchto dodávek ve válce – nebo aspoň v její současné fázi – rozhodující?

Ve válce ano, ale ohledně současné fáze jsem osobně skeptický, protože zaprvé počty dodávek těchto výkonných dělostřeleckých nebo raketových kompletů, které už byly doručeny, nejsou nijak ohromující, a za druhé je potřeba vzít v úvahu čas, který potřebují Ukrajinci pro výcvik na těchto systémech.

Pokud se tedy bavíme o nynější operaci kolem Severodoněcku, budou muset Ukrajinci vyjít s tím, co mají k dispozici teď. Pokud by následně v té válce vznikla určitá, dejme tomu časová, prodleva nebo pokud by vznikl zmražený konflikt, který by umožnil ukrajinské armádě se dozbrojit, a byly by ji zároveň dodány tyto komplety, tak by byly vytvořeny podmínky pro případnou protiofenzivu, ale to už je skutečně otázka ne týdnů, ale měsíců. Dejme tomu, že spíše půl roku a delšího období.