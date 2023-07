Ukrajinci dobře vědí, že Rusko nesmí vyhrát. Je to pro ně boj na život a na smrt, soudí novinář Boháč

Na Ukrajině probíhají těžké boje, ovšem postup se měří v řádu jednotek kilometrů. Přesto jsou Ukrajinci přesvědčení, že se jim podaří osvobodit okupovaná území, jako se jim to teď daří okolo města Bachmut. „Postup je poměrně svižný i proto, že Rusové dobyli Bachmut poměrně nedávno a opevnění je slabší. Nestihli ani naklást miny,“ popisuje šéfredaktor serveru Voxpot Vojtěch Boháč v Interview Plus. Interview Plus Praha 17:50 20. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci 47. samostatné mechanizované brigády Magura pálí z raketometu BM-21 Grad na ruské jednotky poblíž frontové linie | Foto: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko | Zdroj: Reuters

Na jiných místech fronty je ovšem ukrajinský postup pomalý, pokud vůbec nějaký. Podle ředitele britské tajné služby MI6 se sice Ukrajincům za posledních pár týdnů podařilo získat území, která Rusko dobývalo celý poslední rok, Boháč ale upozorňuje, že je to hraní se slovy.

Rusové toho totiž v posledním roce moc nezískali a stejně tak ani Ukrajinci od začátku letní protiofenzivy. Ukrajinská veřejnost tak prý stále napjatě očekává, zda se armádě podaří zopakovat úspěchy při osvobozování Charkovské a Chersonské oblasti.

Mezi vojáky je zároveň cítit frustrace z toho, že už delší dobu nebylo dosaženo větších územních zisků a vnímají i ztráty.

„V květnu jsem se zastavil na hřbitově číslo 18 v Charkově. Napočítal jsem tam 700 čerstvých hrobů od začátku války. To je na jedno byť dvoumilionové město hrozně moc. Všichni ví, že lidé umírají, ale zároveň je tam odhodlání,“ míní Boháč.

„‚Je to válka, za kterou nemůžeme, Rusko nás napadlo, protože má nějakou svou imperiální politiku. Jsme tu a bráníme svou zemi.‘ Tak bych popsal atmosféru mezi vojáky,“ dodává novinář.

Ukrajinci prý také stále mají pocit, že jim Západ dodává málo zbraní. Zatímco v případě dodávek munice se už situace zlepšila, stále je cítit velký hlad po letadlech.

„F-16 jsou slabé, ale aspoň něco. Všichni si uvědomují, že když nebude mít armáda leteckou podporu, je v obrovské nevýhodě. Rusko neovládá nebe, ale má značnou převahu a lepší stíhačky. Jsou tam výčitky, že jim nedokážeme více pomoci,“ popisuje.

Zděšení Rusové

Ruské útoky na obilnou infrastrukturu jsou prý pro Ukrajince důkazem, že Rusko proti nim vede genocidní válku a snaží se je vyhladovět.

„Útočí na civilní cíle, které ,krmí‘ obyvatelstvo. Myslím, že důsledek je spíš takový, že to Ukrajince ještě více zatvrzuje a Rusko nikdy nemůže vyhrát,“ uvažuje Boháč.

Vojtěch Boháč, šéfredaktor serveru Voxpot.cz | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

„Protože kdyby vyhrálo, znamená to pro ně konec. Možná čistky, možná převýchovu Ukrajinců, ale snahu zničit celý národ. Takže i když pak přichází na frontě nějaká únava, i když lidé nechtějí bojovat, vlastně vidí, že to je boj na život a na smrt právě kvůli tomu, že jinou možnost nemají. A tímto jim to Rusko potvrzuje,“ doplňuje.

Podle některých úvah může jít o odvetu Rusů za poškození mostu vedoucího na Krym, podobně jako tomu bylo loni. Krym se po ruské anexi měl stát výkladní skříní ruského úspěchu a místem odpočinku pro vyšší střední třídu

„Když ho Ukrajinci zasáhnou, tak to opravdu hodně bolí a ukazuje to, že není ve stoprocentním a nezpochybnitelném držení, jak by to chtěl Vladimir Putin ukazovat,“ míní Boháč.

Atmosféru v samotném Rusku, jak ji vnímá od svých přátel, pak popisuje jako zmatení a většina lidí se prý o válce nechce bavit.

„Mnoha lidí se ten konflikt začne dotýkat, až když jde bojovat někdo z jejich známých. Pak začnou sledovat třeba kanály ruských vojenských zpravodajů, což jsou ultranacionalističtí váleční nadšenci,“ přibližuje.

„Rusové to berou asi takto: ‚Nevíme jistě, jestli je Ukrajina plná nacistů. Bojujeme proti nim, asi máme nějaké ztráty, ale spíš za to můžou Ukrajinci než my.‘ Převládá mix emocí a obrovský zmatek, co se vlastně děje. Ale množství lidí zděšených tím, co Rusko dělá, není až tak velké,“ doplňuje reportér.

