Za ubytování uprchlíků by měl stát platit 200 až 250 korun. Shodli se na tom ministři s hejtmany

Stát bude platit za ubytování ukrajinských uprchlíků 200 až 250 korun denně podle typu bydlení. Shodli se na tom ve středu ministři s hejtmany, řekl po schůzce ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Domluvili se také na přerozdělování migrantů z nejvytíženějších krajů. Přerozdělování se bude řídit počtem obyvatel kraje a jeho ekonomickou výkonností. Opatření ještě musí schválit vláda. Praha 11:12 16. 3. 2022 (Aktualizováno: 11:47 16. 3. 2022)

Podle Rakušana stát zaplatí za ubytování uprchlíků v tělocvičnách a podobných zařízeních 200 korun denně, a to bez ohledu na to, zda jde o dítě nebo dospělého.

Stejnou částku bude podle předsedy Asociace krajů a jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) stát hradit v případě ubytování například v internátech či prázdných domovech pro seniory. Obce a kraje zajistí ubytovaným stravu.

Za ubytování penzionového typu zaplatí stát 250 korun denně. Třetinou by měly u každého typu ubytování přispět kraje či obce, řekl Kuba. Podle něj to u penzionů umožní poptávat ubytování za cenu kolem 370 korun za lůžko bez stravy.

Dohodu potvrdil i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

„Bylo jasně řečeno, že to asi není částka, která by přímo pomohla Praze, ale že by to mělo uvolnit ubytovací kapacitu v jiných krajích, a díky tomu relokačnímu mechanismu potom nepřímo pomoci Praze,“ uvedl s tím, že je s dohodou spokojen.

Přerozdělování uprchlíků mezi kraji už nyní podle hejtmanů funguje. Podle Hřiba v Praze denně potřebuje ubytování kolem 500 lidí, zhruba polovinu z nich se daří odesílat do jiných krajů.

Problém je ubytování

Klíč, podle kterého by se případná další relokace dělala, by podle Kuby zohledňoval počty obyvatel v jednotlivých krajích, daňové příjmy a další parametry. Takový model fungoval při minulé migrační krizi i v Německu pro jednotlivé spolkové země.

Takzvaný königsteinský klíč, který se v sousedním státě využívá pro stanovení podílu financí a dalších záležitostí od konce 40. let, zohledňuje ze třetiny počet obyvatel a ze dvou třetin daňové příjmy.

Podle Kuby není problém zajistit dočasné ubytování, ale důležité je podle něj debatovat o tom, jak by to vypadalo, pokud by uprchlíci v Česku dlouhodobě zůstávali. Už nyní podle něj v některých obcích mimo jiné chybí místa ve školkách a školách.

„Dále je dohoda na tom, že se uvolní ty stále ještě neuvolněné státní kapacity, to znamená ty ministerské, a budou s nimi disponovat kraje,“ řekl Rakušan.

Kraje si v rámci svého asistenčního centra určí, které uprchlíky potřebuje takto ubytovat.

Vláda podle Kuby slíbila podporu i lidem, kteří uprchlíky ubytují u sebe doma nebo ve svých nemovitostech. Kolik by příspěvek mohl činit, hejtman neřekl. Kabinet se tím podle něj bude zabývat spíše až příští týden.

Solidární domácnost

S takzvaným příspěvkem pro solidární domácnost počítá návrh zákona o zaměstnávání a zabezpečení uprchlíků. O normě, podle které by výši podpory a podmínky vyplácení stanovila vláda v nařízení, by měl ve čtvrtek rozhodnout Senát. Poté ji dostane k podpisu prezident. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív řekl, že by zákon mohl platit od příštího týdne.

Jurečka původně navrhoval příspěvek 1000 korun na ubytovaného na měsíc, nejvýš ale 5000 korun. Podle zástupců některých organizací je to málo a vyšší částka by zvedla ochotu lidí byty poskytnout.

Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) je potřeba částku nastavit pečlivě.

„Musíme si hlídat i limity, abychom skutečně nevyvolali krizi na trhu s bydlením, kdy by lidem byly třeba dávány výpovědi, protože pronajímání tímto způsobem by některým pronajímatelům přišlo lukrativnější,“ řekl ve středu Bartoš.

Kuba požádal kabinet, aby přispěl na renovace starších bytů, které jsou třeba na obecních úřadech nebo v kulturních domech, částkou asi 50 000 korun za každé takové vytvořené lůžko. Bartoš uvedl, že jeho resort plánuje spustit program s podporou pro obce a kraje na pořízení a rekonstrukce ubytování v dubnu.