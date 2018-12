Ukrajinci v Česku se bojí o příbuzné, někteří se vrací do vlasti nebo to zvažují

Strach, nejistota a vztek. To jsou pocity a emoce, které mají Ukrajinci v Česku, když se jich zeptáte na současnou situaci na Ukrajině. Tamní prezident Petro Porošenko po incidentu v Azovském moři vyhlásil výjimečný stav. Řada Ukrajinců v Česku se teď bojí o své příbuzné, a chystají se proto domů.

Z autobusového nádraží Florenc vyjíždí na Ukrajinu hned několik autobusů. Teď právě jeden odjíždí do Kyjeva. Jsou tu ale i další vozy, které míří třeba do Žytomyru nebo do Lvova.

„Jedu za rodiči. Dálkově tam studuji, tak teď jedu na zkoušky. Nebojím se, netýká se to mojí oblasti, takže je to v pohodě,“ říká Radiožurnálu 20letá Marlen, která jede do Lvova.

‚Každý se bojí‘

Jednadvacetiletá Oxana zase nechápe, proč nebyl výjimečný stav vyhlášený dřív, když už se několik let bojuje na Východě Ukrajiny. Oxana také připomíná, že se na Ukrajině blíží prezidentské volby. Hlasování je naplánované na 31. března.

Lesya prodává na autobusovém nádraží jízdenky na Ukrajinu. Říká, že je o ně víceméně stejný zájem. Lidé se prý ale ptají, co je na Ukrajině může čekat a jestli se budou moct normálně vrátit do Česka.

Dlouhodobě v Česku žije i Marija Khomynová. Má tady syna a pracuje na živnostenský list. Uklízí po domech v Krči i ve Vodičkově ulici. Marija byla na Ukrajině naposledy v létě. Má tam otce, bratra i další známé, o které se teď bojí.

„Každý se bojí. Z té naší strany je ještě klid, ale z té druhé strany, dál na východ je to horší. Já tam ale nikoho neznám,“ popisuje.

Mladí utíkají

Podle Marije teď může být obtížnější se na Ukrajinu dostat s cizí poznávací značkou. „Manžel mé kamarádky jel na Ukrajinu. Prý během 24 hodin změnili nějaký zákon, že když má někdo cizí značku, tak se musí do pěti dnů vrátit zpět na hranici,“ říká.

Že teď může být těžší pro auta s cizí poznávací značkou přejet ukrajinské hranice, potvrzuje i Svetlana Romanová, která v Česku žije už přes dvacet let. „Já mám rodinu na Zakarpatsku. Tam je zatím klid. Je ale pravda, že se u hranic začalo něco pálit. Mladí utíkají, protože se bojí mobilizace,“ přibližuje Svetlana Romanová.