Ukrajinci můžou v prezidentských volbách hlasovat v Praze a Brně. V Česku jich je až 130 tisíc

Do nedělního prvního kola prezidentských voleb na Ukrajině se budou moct zapojit i Ukrajinci žijící v České republice. Hlasovat mohou od 8.00 do 20.00 na konzulárních úřadech v Praze a v Brně, ovšem týká se to pouze těch, kdo jsou zaregistrováni do konzulární evidence, informovala Tetiana Okopna z ukrajinského velvyslanectví v Praze. Podle údajů Českého statistického úřadu žilo v Česku ke konci loňského roku přes 130 tisíc ukrajinských občanů.

