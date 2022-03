Registrace mimo Prahu, prodloužení lhůty. Česko hledá cesty, jak zvládnout nápor uprchlíků z Ukrajiny

Do Česka zatím dorazilo přes 100 tisíc uprchlíků utíkajících z Ukrajiny před válkou. Více než polovina z nich jsou děti, mezi dospělými převažují ženy.



Pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky muselo v pondělí kvůli obrovskému náporu čekajících dočasně pozastavit příjem žádostí. V úterý ráno se pak pro nové žadatele znovu otevřelo.



Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý ujistil, že Česko zatím příchod ukrajinských uprchlíků zvládá. Je ale podle něj třeba se připravit na to, že jich bude kvůli pokračujícím ruským útokům dál přibývat.



Úřady se nyní snaží směrovat ukrajinské žadatele o registraci do jiných, méně vytížených měst, než je Praha. Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) by se mohla také prodloužit lhůta pro registraci, která je nyní třídenní.

„Byli jsme schopni rychle vytvořit 14 krajských center. To nám umožňuje reagovat na situaci, která nastala v minulých dnech, kdy dominantní proud zájemců o registraci a pobyt v Česku mířil do Prahy. Byla to skoro čtvrtina lidí. Díky systému, který tady máme, je mohli rozvézt na jiná místa v Česku, která nebyla tak přetížená,“ zhodnotil premiér Petr Fiala.

„Jiná otázka je, jak budeme postupovat dál, pokud se příliv uprchlíků ještě výrazně zvětší. Čísla, která se v posledních dnech objevují, ukazují, že jsme ještě zdaleka neskončili,“ doplnil.

Pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky se v úterý v 5.45 znovu otevřelo pro nové žadatele. V pondělí po poledni museli pracovníci střediska v Kongresovém centru na Vyšehradě příjem žádostí kvůli obrovskému náporu čekajících dočasně pozastavit.

Hasiči část žadatelů převezli do méně vytížených asistenčních center v jiných krajích. „Za včerejšek jsme opět odbavili přes 3000 žadatelů,“ řekl pro Radiožurnál pražský primátor Zdeněk Hřib. „Ubytování zajišťujeme už pouze mimo Prahu,“ dodal.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu už asistenční centrum v hlavním městě odbavilo 14 935 žadatelů. Na otevření dalšího centra v metropoli podle něj chybějí pracovníci, i když se město snaží proškolit další lidi.

Mimo Prahu

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) již oznámil, že vlaky s uprchlíky by měly Prahu míjet a směřovat do krajských měst. Vyřizování dokladů by měla zajistit tamní asistenční centra. Krajská centra zvládají odbavit osm až deset tisíc lidí denně.

„Vlaky, které jsou vypravovány Českými drahami, se budeme snažit řídit tak, aby jezdily do různých částí Česka. Chceme, aby už ve vlaku bylo lidem přicházejícím z Ukrajiny nabízeno, aby vystoupili na jiném místě a tam se nechali registrovat,“ uvedl pro Radiožurnál Rakušan.

„Vysvětlíme jim, že po té dlouhé cestě, kdy jedou opravdu dominantně s dětmi, mají možnost se zaregistrovat rychle v řádu desítek minut, někdy jednotek hodin a nebudou muset čekat dlouhé hodiny třeba v Praze,“ doplnil.

O rovnoměrnějším rozvážení nově příchozích z Ukrajiny po celé republice jednal v úterý s hejtmany. Řešit budou také to, kolik uprchlíků jsou jednotlivé kraje schopny přijmout.

„Pokud se podíváme na staré typové plány migračních vln rozdělené na evropské úrovni, tak i při té velké migrační vlně velkého rozsahu na Česko jako by připadalo 250 tisíc lidí. V současné době jsme nad 100 tisíci. Ve chvíli, kdy by to překročilo ten limit 250 tisíc lidí, tak se budeme reálně potýkat s problémy sehnat nějaké adekvátní ubytování,“ upozornil Rakušan.

Mohlo by pak podle něj dojít například na stavbu dočasného ubytování.

Delší čas na registraci

O tom, jak lépe zvládnout počty uprchlíků, bude chtít ministr vnitra jednat ve středu také na vládě. Možností je podle Hřiba třeba prodloužení lhůty pro registraci, která je nyní třídenní.

„Dokážu si představit i další opatření, která by usnadnila tu zátěž, jako třeba prodloužení lhůty pro registraci. Mám za to, že je nyní třídenní, ale určitě je v tuto chvíli možné její prodloužení,“ poznamenal pražský primátor. A zmínil také urychlení nostrifikace vysokoškolských diplomů.

Delší čas na registraci je podle Rakušana určitě na stole. „Prodloužení možného termínu registrace by mělo jít už na zítřejší vládu. A stejně tak pan ministr školství Gazdík avizoval, že už zítra by chtěl na vládu přijít s nějakým zjednodušeným nostrifikačním mechanismem pro Ukrajince přicházející do Česka.“