‚Nesmím se zastavit, pomoc je důležitá.‘ Ukrajinským uprchlíkům pomáhají v Česku i jejich krajané

Pomoc ukrajinským uprchlíkům před ruskou agresí nabízejí i jejich krajané, kteří žijí dlouhodobě v Česku. Patří mezi ně taky Natália Sedlářová. Ve svém volnu se věnuje migrantům, kteří se ocitli na Přerovsku. Pomáhá jim například s hledáním ubytování nebo vyřizováním potřebných dokladů. Sama má totiž stále část rodiny v Kyjevě. Reportáž Tovačov 16:21 14. března 2022

„To je to nejmenší, co můžu udělat, protože pomoc je strašně důležitá,“ říká Natalia Sedlářová. Na pohled křehká ale přitom velmi energická žena. Pevně teď objímá Galinu, matku dvou dcer a babičku čtyř vnoučat, kterým našla ubytování na faře v Tovačově.

Julia popisuje s pomocí překladatelky Natalie jejich poslední dny doma ve městě Volynskij v kraji Žytomyr.

„Letecká pohotovost byla prakticky co dvacet minut. Museli se schovávat pořád do úkrytu. Nad hlavami viděli prolétávat rakety. Slyšeli výbuchy, a proto se rozhodli odjet do bezpečí. Navíc v Žytomyru před týdnem vybuchla bomba u nemocnice. Z miminek naštěstí nikdo nezemřel, ale na místě byli přesto dva mrtví,“ překládá zážitky Julie Natalia.

Život v Česku

Přítomnost člověka, který mluví jejich rodným jazykem, celou rodinu přímo zázračně uklidňuje. Děti po vyčerpávající cestě a čekání na hranicích tvrdě spí, ženy sedí u stolu, pijí kávu a Natalia jim vysvětluje, co všechno teď bude potřeba udělat.

„Musíte jet do Olomouce, zaregistrovat se. A dostat číslo pořadí, na kdy se tam je třeba dostavit fyzicky,“ přibližuje ženám Natalia.

„Jsme spokojení s přivítáním. S tím, že jsme přišli jako domů. Máme zajištěnou stravu, ubytování, je nám teplo. Jenom čekáme, až z nás spadne únava a šok, abychom mohly dále pokračovat v životě,“ vysvětluje Galina.

Jak sama dávává, má konečně klid, protože jsou zase všichni spolu. Při rozhovoru v rukou pevně svírá klíč od fary, jejich nového domova. Ten jim darovala zdejší hospodyně Marie Třasoňová.

Klíč od fary, dočasného ubytování ukrajinské rodiny | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme rádi, že můžeme pomoci,“ říká Třasoňová a hned se obrací i na ukrajinskou rodinu. „Jsme velmi rádi, že jste tady a že můžeme udělat dobrý skutek,“ dodává hospodyně s úsměvem.

S Natalií odjíždíme. V očích má slzy, ale i odhodlání pomáhat dál. „Nesmím se zastavit,“ říká.