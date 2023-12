Ukrajinští uprchlíci si zřejmě budou moci prodloužit dočasnou ochranu. Poslanci schválili novelu zákona

Ukrajinští uprchlíci před ruskou vojenskou invazí si zřejmě budou moci prodloužit dočasnou ochranu v Česku o další rok, tedy do konce března 2025. Postup prodloužení bude prakticky stejný jako letos. Předpokládá to novela takzvaného lex Ukrajina, kterou v pátek schválila Sněmovna hlasy koalice a ANO. Opoziční hnutí SPD neprosadilo zamítnutí předlohy. Novela teď zamíří k posouzení do Senátu.

Praha 15:19 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít