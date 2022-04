Zůstat rok v deváté třídě, naučit česky a potom jít na střední školu, doporučuje Ukrajincům ředitelka

Kdyby Rusko nezaútočilo na Ukrajinu, chodili by dál ve své vlasti do středních škol nebo na učňovské obory. Ale až 25 tisíc Ukrajinců ve věku od 15 do 19 let uteklo pře válkou do Česka. Jenže pokračovat tady ve studiu je pro ně dost obtížné. Na střední škole totiž už musí umět česky. Jak by měli postupovat? Odpovídá ve vysílání Radiožurnálu Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou. Rozhovor Praha 10:29 4. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Znám případy, kdy ukrajinští studenti v Česku studují online ve své zemi, popisuje šéfka asociace (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolik zájemců o studium na vaší škole z řad ukrajinských uprchlíků se vám zatím ozvalo?

Máme zatím pouze jednu přihlášku. V pátek přinesla matka jednu přihlášku své dcery, takže více přihlášek než jednu nemáme.

Kolik ukrajinských studentů můžete přijmout v Gymnáziu Nad Štolou?

Není kvóta na to, kolik můžeme přijmout ukrajinských studentů. Musí se účastnit normálního přijímacího řízení a budou zařazeni mezi české děti. Akorát mají odpuštěný písemný test z českého jazyka, ale podle zákona musí vykonat ověření znalosti českého jazyka pohovorem, a potom tedy píší test z matematiky.

Neexistují pro ukrajinské studenty výjimky, tedy přijmout je například s tím, že se budou moci dorozumívat anglicky?

Bohužel ne. V zákoně je opravdu podmínka, že musíme ověřit znalost českého jazyka. Obávám se, že pro řadu z nich to bude nepřekročitelné, protože česky se za tu krátkou dobu nenaučí. Myslím si, že vhodnější by bylo, kdyby třeba zkoušky mohli dělat v srpnu poté, co projdou tříměsíčním nebo čtyřměsíčním intenzivním kurzem českého jazyka.

Mluvíte v případě vašeho gymnázia o jedné zájemkyni. Jaká je bilance za celou asociaci? Jaký je zájem tam?

Nemám úplně přesná čísla, ale příliš mnoho zájemců o studium na gymnáziu není. Pravděpodobně si ukrajinští žáci uvědomují, že studium, pokud nemají znalosti českého jazyka, je náročné. A potom je zde druhá věc. Řada těch, kteří už na Ukrajině navštěvují střední školu, tak řada ukrajinských škol vyučuje online, takže oni se účastní vlastně online výuky na své ukrajinské škole.

Znám případy, že na jedno mimopražské gymnázium nastoupili dva ukrajinští studenti a po 14 dnech se přestali účastnit výuky, protože se účastnili ukrajinské online výuky.

Roli může hrát možná i to, že si nejsou jisti, zda zůstanou v České republice. Třeba spoléhají na to, že se během několika měsíců vrátí zpátky.

Ano, pochopitelně. To je jeden z dalších důvodů.

Mluvila jste o těch kritériích. Jsou přísně daná zákonem, nebo je tam jistá benevolence pro ředitele školy nebo někoho, kdo bude hodnotit ten pohovor a test?

Ne, kritéria pohovoru záleží na řediteli školy. Uchazeč by měl mít znalost českého jazyka alespoň na úrovni A2. U nás konáme zkoušku tak, že nejprve píší kratičký, velice jednoduchý diktát, abychom zjistili, že jsou schopni psát v češtině. Nehodnotíme pochopitelně gramatické jevy, pouze schopnost zapisovat v českém jazyce.

A potom ověřujeme znalost pohovorem. Takže si vylosují jedno téma - rodina, cestování, škola a tak dále - na to vedeme řízený rozhovor. Potom dostanou popsat obrázek, abychom ještě ověřili znalost slovní zásoby. Ale opravdu je to velmi jednoduché na úrovni A2, protože máme zkušenost, že mladí se jazyk velmi rychle naučí, zejména když jsou v kolektivu.

Vláda pro ukrajinské uchazeče zmírnila požadavky. Jak už jste naznačila, test z češtiny lze nahradit pohovorem. Zadání matematických úloh mohou dostat v ukrajinštině a na vypracování mají více času. Bude alespoň toto stačit?

Myslím, že to nebude problém. Mohou si vybrat, jestli chtějí psát v češtině, což pravděpodobně nebudou chtít, nebo v angličtině či v ukrajinštině. Pokud si vyberou test z matematiky v ukrajinštině, tak pravděpodobně nebudou mít problém.

Je podle vás dobrým řešením, aby ukrajinští deváťáci zopakovali ročník, tedy zůstali na základní škole a tam se naučili česky?

Domnívám se - ale je to můj osobní názor, že pokud by opravdu chtěli zůstat v České republice, tak by pro ně bylo vhodnější takzvaně ztratit ten rok, zůstat ještě jeden rok v deváté třídě, naučit se pořádně češtinu a potom jít na střední školu. Ale říkám, je to můj osobní názor.

Vláda na kurzy češtiny pro ukrajinské děti a učitele schválila 1,5 miliardy. Když se teď začnou ukrajinští středoškoláci intenzivně učit česky, zvýší to podle vás jejich šance na přijetí do českých škol už od září?

Myslím, že pro žáky, kteří budou chtít nastoupit do vyššího ročníku, protože přijímání do vyššího ročníku se neřídí žádným termínem, můžeme přijímat do vyššího ročníku v podstatě v průběhu celého školního roku, tak ano. Ale problém je ten, že nejsou učitelé, kteří by je češtinu učili.

Dá se to nějak vyřešit v tak krátké době?

Nevím. Vím, že Praha se snaží o to, aby na jazykové škole Hlavního města Prahy vznikly nějaké skupinky nebo kurzy pro výuku těchto středoškoláků nebo budoucích středoškoláků. Zatím, pokud mám informace, tak se otevřely nebo se budou otvírat dvě skupinky, tedy dva kurzy, ale nemyslím si, že je to úplně dostatečné.