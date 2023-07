Desetina ukrajinských uprchlíků neví, jestli jejich děti půjdou od září do školy, vyplývá z průzkumu

Čtyři pětiny ukrajinských rodičů, kteří kvůli ruské invazi odešli před rokem ze své vlasti do Česka, mají pro své děti ve věku od tří do 17 let na nový školní rok zajištěnou českou školu. Jedenáct procent neví, jestli jejich děti někam nastoupí. Šest procent jich dítě do školy nehlásilo a tři procenta ukrajinských dětí nebyla do školy přijata. Vyplývá to ze společného průzkumu PAQ Research a Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

