Soud potvrdil dvacetiletý trest vězení Čechovi, který se na straně separatistů zapojil do bojů na Ukrajině

Z mého pohledu je to politický úplatek, říká k pětitisícovému příspěvku pro rodiny s dětmi Hůle

Analytik Daniel Hůle v rozhovoru pro Radiožurnál kritizuje nestandardní parametry i koncepci příspěvku, na který by měly mít nárok domácnosti s příjmem do milionu korun ročně a dítětem do 18 let.