Výcvik ukrajinských vojáků v Česku začal. Kde se pohybují, nechce ministerstvo komentovat

Ukrajinští vojáci jsou již v Česku, Radiožurnálu to potvrdil David Jareš z tiskového odboru ministerstva obrany. Přesné místo nebo počet vojáků ale podle něj ministerstvo nebude z bezpečnostních důvodů zveřejňovat. Sněmovna i Senát schválily tento týden výcvik až čtyř tisíc ukrajinských vojáků v Česku do konce příštího roku. Praha 16:18 4. prosince 2022

V neděli odpoledne přinesl zpravodajský server iDNES.cz zprávu, že jsou ukrajinští vojáci ve vojenském prostoru Libavá v Olomouckém kraji. Server uvádí, že mu to potvrdil náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Českému rozhlasu se nepodařilo ověřit, kde přesně se ukrajinští vojáci v Česku pohybují, nicméně ředitel komunikace ministerstva vnitra David Jareš Radiožurnálu potvrdil, že jsou vojáci v republice. K jejich umístění a počtům se vyjadřovat nechtěl.

Podle Jareše jsou vojáci v Česku na součinnostním cvičení, které v listopadu schválil kabinet. „Pomáhali chystat kontinuální výcvik, který nyní začíná v souladu s mandátem, který prošel Parlamentem ČR,“ řekl.

Náklady vrátí Unie

Sněmovna i Senát tento týden postupně souhlasily s návrhem, že v Česku bude moci do konce příštího roku cvičit až čtyři tisíce ukrajinských vojáků, jejichž země čelí ruské agresi.

Výcvik se uskuteční podle dřívějších informací v prostoru Libavá, bude se týkat mechanizovaných jednotek i speciálních profesí. Do konce příštího roku by se mělo podle vládního podkladu uskutečnit pět čtyřtýdenních turnusů, každého by se mohlo zúčastnit až 800 ukrajinských vojáků.

Cvičení vychází z dvoustranné dohody české a ukrajinské vlády. Výhledově by mělo být podle podkladů převedeno pod asistenční misi Evropské unie, která by Česku mohla vrátit část nákladů odhadovaných na 975 milionů korun.

Při výcviku ukrajinských vojáků získá nové zkušenosti i česká armáda, uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Půjde například o informace o operačních postupech obou válčících stran.

Do unijní asistenční mise bude moci Česko podle návrhu vyčlenit až 55 vojáků. Budou moci působit v jakémkoli členském státu ve velitelských strukturách, případně na pozicích instruktorů.

Unijní výcvik je podle materiálu zatím plánován na příští dva roky, a to především v Polsku a v Německu. Postupně, s ohledem na potřeby ukrajinských ozbrojených sil a možnosti spojenců, by mohla tato mise působit i v dalších členských zemích.