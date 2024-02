Munice pro Ukrajinu? ‚Česko je opět připravené sehrát roli prostředníka,‘ ujistila Černochová

Česko bude pokračovat v podpoře Ukrajiny, ujišťuje ministryně obrany Jana Černochová z ODS. „S ukrajinským ministrem obrany jsme se dohodli na dalším postupu a jsme připraveni sehrát roli prostředníka,“ říká v úterním rozhovoru pro Český rozhlas Plus sama ministryně. Je ale Evropa schopna dodat ukrajinské armádě tolik zbraní a munice, kolik je třeba? Interview Plus Praha/Kyjev 13:01 21. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Černochová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tento týden jste telefonovala s ukrajinským ministrem obrany. Mluvili jste o konkrétních dodávkách zbraní nebo munice z Česka na Ukrajinu?

Ano, s ukrajinským ministrem obrany jsem hovořila včera (v pondělí). Diskutovali jsme i výstupy z mnichovské konference, kdy jasně zazněla slova podpory od různých států, včetně finanční pomoci. S panem ministrem obrany jsme diskutovali, jaké možnosti Česká republika má. Dohodli jsme se na dalším postupu a jsme připraveni sehrát roli prostředníka.

Zatím to vypadá, že finanční prostředky na vykoupení, nákup munice budeme shánět jak mezi zeměmi EU, tak by na to nějakou měrou přispěla i sama Ukrajina.

Domnívám se, že mluvíme o tom, o čem mluvil prezident Petr Pavel v sobotu na mnichovské bezpečnostní konferenci. Opravte mě, jestli se mýlím. Řekl, že Česko našlo v zahraničí zdroje stovek tisíc kusů dělostřelecké munice, kterou by mohlo Ukrajině dodat v řádu týdnů, pokud se s nějakými zahraničními partnery domluví na financování. Je toto ta záležitost, o které mluvíte?

Je to částečně ta záležitost, o které mluvím, ale není to něco, co by se dělo výjimečně. Po celou dobu konfliktu se snažíme Ukrajinu podporovat a tím, že máme samozřejmě také informace, jak jsou na tom ostatní země, máme s nimi bilaterální vztahy, tak ty informace máme a sbíráme dlouhodobě.

Nebude to tedy poprvé, kdy bychom pomáhali být prostředníky v záležitosti ve prospěch Ukrajiny. Pan prezident to řekl v těch počtech, v těch číslech, takže to vyznělo jako: waw, teď konečně…

Půl milionu kusů munice ráže 155 mm, jestli mohou doplnit, a 300 tisíc kusů munice ráže 122 mm.

Bohužel to není 122, ale 152. Pan prezident se bohužel přeřekl a mně se to podařilo na velitelském shromáždění také. Ale jde o munici. 152.

Vysvětlete mi jinou věc. Možná jsem naivní, ale jak je možné, že Česko zjistí, že někde v zahraničí je taková, promiňte mi ten výraz, hromada dělostřeleckých granátů a může s nimi disponovat?

Je to dobrá práce mých kolegů na resortu ministerstva obrany, včetně mých kolegů z Vojenského zpravodajství, kteří informace průběžně sbírají, vyhodnocují a mají dobré vztahy s partnery na stranách zemí.

I Česko jako země, byl to premiér Petr Fiala (ODS), který společně s polským prezidentem, premiérem a slovinským premiérem vyrazili v prvních hodinách na pomoc Ukrajině. Takže určitě nikdo nemůže zpochybňovat to, že Česká republika se dlouhodobě snaží Ukrajině pomáhat. A proto se na nás i partneři ze zahraničních zemí v tomto ohledu obrací a vědí, že jsme to schopni zprostředkovat a máme s tím už bohaté zkušenosti.

Vy mi ale samozřejmě neřeknete, z které země ta munice pochází. Může to být Jižní Korea, Turecko nebo Jihoafrická republika. To jsem aspoň našel já v rešerších. Ale vy to nemůžete nezpřesnit, že ne.

Já vám to ani nepotvrdím, ani vám to nezpřesním, protože jak jsem říkala v úvodu, podmínka zemí, které chtějí takto spolupracovat, je ta, že tyto země v tom nebudou figurovat.

