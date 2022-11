Česko z rezerv darovalo Ukrajině zdravotnický materiál za 85 milionů. Zásoby ale nedoplnilo

Česko darovalo Ukrajině od začátku konfliktu zdravotnický materiál za 85 milionů korun. Na pomoc poslalo lůžka, držáky na infuze, kolečková křesla, matrace, polštáře nebo obvazový materiál. Jak zjistil Radiožurnál, 950 palet odvezených zásob ale nedoplnilo. Praha 7:35 28. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko darovalo Ukrajině od začátku konfliktu zdravotnický materiál za 85 milionů korun | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

Na Ukrajinu zamířily ze skladů Správy státních hmotných rezerv i stříkačky a jehly, které Česko v roce 2021 nakoupilo za téměř pět milionů z Číny kvůli pandemii covidu-19 a nevyužilo.

„Tam jsme posílali všechny naše zásoby, co jsme měli, které zbyly i z covidu, to znamená, museli jsme tam poslat i tyto integrované jehly a stříkačky,“ popsal Radiožurnálu předseda hmotných rezerv Pavel Švagr.

Odvezené zásoby ze státních rezerv správa nedoplnila. Muselo by ji o to požádat ministerstvo zdravotnictví. A to se podle Švagra nestalo.

Resort to přes svého mluvčího Ondřeje Jakoba odmítl komentovat: „Jedná se o informace z krizového plánu ministerstva zdravotnictví, tedy o zvláštní skutečnosti. A proto je ministerstvo zdravotnictví nemůže poskytovat.“

Kromě toho Česko Ukrajině darovalo také přes 90 tisíc balení léků za desítky milionů korun.