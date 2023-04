Pomoc ukrajinským uprchlíkům stále podporuje víc než polovina Čechů, ukazuje průzkum

Podpora ukrajinských uprchlíků mezi Čechy a Češkami se v posledních měsících nemění. Dokonce mírně narostla na 54 procent. Vyplývá to z únorového průzkumu agentury STEM mezi tisícovkou respondentů. Do jeho výsledků měl Radiožurnál možnost jako první nahlédnout. Nepotvrdily se obavy, že bude klesat ochota Ukrajince podporovat. Jinak to ale je, když dojde na konkrétní pomoc v praxi. Praha 10:41 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podpora ukrajinských uprchlíků mezi Čechy a Češkami se v posledních měsících nemění (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hotel nedaleko pražské magistrály se s válkou na Ukrajině proměnil na ubytovnu pro ukrajinské uprchlíky. „Je to svého druhu uprchlický tábor, bývalý komerční tříhvězdičkový hotel,“ popisuje pro Radiožurnál Tim Postovit.

Na stěnách visí obrázky dětí. „Snažíme se hotel přizpůsobit, aby to vypadalo jako domov. Dole máme pro děti hernu, v přízemí jídelnu a v patrech bydlí lidé,“ přibližuje. V hotelu nyní žije na 230 ukrajinských uprchlíků.

Básník Tim Postovit v rámci pomoci uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny organizuje i pomoc Čechů.

„Jde zejména o pomoc ve smyslu doprovodu na úřady práce, do nemocnic, tlumočení nebo trávení volného času s Ukrajinci a hlavně s jejich dětmi, když jsou rodiče v práci,“ vyjmenovává.

Dodává ale, že jim chybí dobrovolníci. „Zpočátku jich bylo tolik, že jsme ani nevěděli, co si s nimi počít. Ale s tím, jak čas plyne, tak je dobrovolníků méně a méně. A v současné chvíli máme problém sehnat třeba i dobrovolníka, který by za dva týdny poskytl doprovod na úřad práce. Zlom nastal před létem, kdy lidé začali být z toho tématu trochu unavení,“ doplňuje Postovit.

Pomoc a obavy

Zkušenost z praxe potvrzují i data sociologů. „Po začátku války byla podpora poměrně vysoká. Záhy ale během jednoho až dvou měsíců spadla na 55 až 60 procent. A od té doby je stále stabilní. Zdá se, že to téma, alespoň prozatím, je strávené společností,“ hodnotí výzkumník Institutu pro evropskou politiku Europeum Vít Havelka, který se na průzkumu agentury STEM podílel.

Podpora je ale často vlažná. Z dat současně vyšlo, že zatímco většina Čechů stále věří, že je správné Ukrajincům pomáhat, převažuje současně obava z případných negativních dopadů uprchlíků na ekonomiku nebo kvalitu veřejných služeb. A necelých šedesát procent lidí nesouhlasí ani s dodávkami zbraní pro Ukrajinu.

„Roli hrají obavy z eskalace konfliktu. V rámci české společnosti je také silný sentiment neutrality. Za první republiky existovala představa, že Československo bude středoevropským Švýcarskem, tedy neutrální, a tato představa má u nás poměrně silnou tradici,“ vysvětluje.

A propsala se válka či uprchlická krize s ní související na podpoře Evropské unie? „Podpora je za poslední rok poměrně stabilní, stále jsme v pozitivních číslech, což nebývalo zvykem dříve. Asi největší vliv na to mělo předsednictví, které víme i z minulosti, že má pozitivní vliv na to, jak je EU v Česku vnímána. Umím si představit, že kdybychom neměli předsednictví, tak čísla, která měříme, by vypadala jinak,“ vysvětluje Havelka.

Jak se bude podpora uprchlíků v Česku dál vyvíjet, je podle autorů průzkumu obtížné odhadovat. I když se teď jeví stabilní, může se situace lehce změnit.